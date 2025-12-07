國民黨推助理費除罪化 王定宇怒斥：這是貪污合法化、立委自肥
[Newtalk新聞] 國民黨立委陳玉珍、傅崐萁近日提出《立法院組織法》修正草案，主張將助理費與各項補助費由立法院「直接撥付立委統籌運用」，且免檢據核銷，引發外界譁然。民進黨立委王定宇今（10）日強烈抨擊，直言這是「貪污合法化」、「勞權大倒退」，更是立委自肥的集權式設計，任何支持此案的立委「都該被社會唾棄」。
王定宇指出，助理費只能用於人事支出，不能挪作他用，若作為其他用途涉及偽造文書、貪污等罪責。過去各黨均曾有人因挪用助理費遭判刑，如今修法若通過，等同替貪污行為開脫。他譴責：「助理費不能拿去洗頭、吃飯、買轎車、買公仔！那就是貪污！」
他直指，國民黨此舉就是為了「拯救特定藍委」，以修法方式讓違法行為脫罪，侵害助理勞動權益，是權力濫用的典型示範。「只要國民黨掌握政治權力，就會濫用權力，這次用行動再度證明。」
王定宇也列舉國民黨近期行為，包括放行中國人特權任公職、替貪污犯除罪、阻擋國防預算與國安修法、企圖掏空中央財政、恢復黨產化國產、癱瘓憲法法庭、推動國會擴權等，批評「什麼爛事都做，就是沒為台灣人民」。
