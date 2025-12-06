國民黨推助理費除罪化！藍委助理轟：有必要為了顏寬恒犧牲這麼多人嗎？

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化，引發國會助理炸鍋，藍營助理也看不下去。（圖／記者楊士誼攝影）

國民黨立委陳玉珍提案修正立法院組織法第32條、 33條及35條，當中明定將立法院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險、退休金等，引起強力反彈，連藍營立委助理都炸鍋。一名藍營立委助理向《三立新聞網》表示，直接撥錢恐讓助理勞權倒退十年，「有必要為了顏寬恒犧牲這麼多人嗎？我們助理是什麼很賤的人嗎？」

該名助理指出，第一個問題是「刪除聘用助理人數上下限規定」、拿掉「公費」字眼，表示立委以後可以無限加滿助理，不僅能找利益團體的人、還可以找共諜、找親戚當助理。第二個問題是「明定助理費及辦公事務等補助費用由立法院撥予立法委員統籌運用」，過去助理的薪資，由立法院直接撥給助理，跟雇主（立委）不是互斥關係，然修法後會變成「助理拿越少，老闆就拿越多越爽，老闆會苛待助理，因為他覺得你在吃我的錢」。

該助理也質疑，直接將一筆錢撥給立委，是不是剩下的都進到立委口袋？而以前不會發生這種情況，因為沒發完的錢，就是國庫的錢，不會進到立委口袋。第三個問題則是「助理資格、薪資、聘用期間、工作內容及管理等事項，由各立法委員自行定之，並依法申辦相關保險及退休金事宜」，令該名助理直呼「那就跟葉元之一樣給你退保，我給你低薪高報，或是直接不報勞健保、看你不爽，給你退保？」該助理更批評，竟直接在立法說明中寫「僅對選民負政治責任，非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，「超級勇」。

該助理也批評，若薪資由立委自行決定，假設都給助理基本薪資，「政治人才誰跟你做助理？」而國會助理普遍低薪，勞工可以休假時，助理無法休假；公務員要上班時，助理又要上班。且國會助理假日大多也要上班，且沒算加班時數，特休也直接不見，「現在已經半死不活中，修法之後一定勞權倒退十年」。

該助理更直言，怎麼可以全黨救一人？是不是「一屍好幾命」，賠上人民對國民黨的信任、對司法的信賴和國會助理的權益？且修法後立委使用補助費可不用單據，立委請民眾喝花酒也不用單據、辦理統戰活動也不用單據，不分區立委只要聘一個行政助理，不提法案也不發言，「直接賺爛」，「誰知道立委會怎麼用......是在鼓勵立委擺爛？」而該助理也指出，該案也形同國民黨自己生議題給民進黨罵。

該助理也表示，「有必要為了顏寬恒犧牲這麼多人嗎？可不可以有點良心？我們助理是什麼很賤的人嗎？」更直言「我們要的是立委不要違法，而不是把違法當成歷史共業，就地合法」。該助理也擔心，藍白可以人數優勢輾壓，反正有排質詢、有公聽會，隨後逕付二讀、黨團協商，在沒共識下就三讀，還可以說自己流程完備、都有討論。

