國民黨推助理費除罪！林月琴挺助理：你的錢被老闆拿去洗頭不會生氣？

記者楊士誼／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案修改立法院組織法，將立法院編列預算之公費助理經費，改為直接撥給立委使用，並由立委自行訂定助理薪資、保險等，引起強力反彈，連藍營立委助理都炸鍋，國會助理工會也表示強烈反對。民進黨立院黨團副書記長林月琴今（6）日也聲援工會，直言如此修法有如社工界薪資回捐問題，國會助理費不該成為立委自由運用的工具「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」

國會助理工會聲明指出，對於任何可能弱化公費助理制度機制、侵害公費助理權益之修法方向，嚴正表達反對立場，並呼籲朝野立委務必三思而後行，勿以任何形式讓第一線承擔立委問政與民意服務的公費助理權益，成為政治算計下的犧牲品。工會強調，此提案將公費助理修正為助理，等同立委以廢除公費助理方式自肥，不僅使現有的公費助理頓失制度保障，更是直接把國會透明度蓋上黑布，規避法律監督與人民檢視。更讓助理勞動權益向後倒退數十年，亦傷害我國的民主法治，本會在此明確嚴正反對，並呼籲立即停止此一修法。

林月琴直言「我支持助理工會的聲明」，她說明，原本立委使用助理費，都要實報實銷、有完整規範。如果陳玉珍的版本通過，就會變成立委每個月將多出將近 50 萬，可以自由運用、且不用附單據，甚至把助理費當成自己的薪水花也不會被認定是貪污。「你的錢被老闆拿去洗頭你不會生氣嗎？你的錢被無理由拿去花你不會生氣嗎？」

林月琴說，這讓她想到社工「薪資回捐」問題，當政府給的補助沒有真正進入社工的口袋，而是被當人頭，錢挪作他用，就是對基層勞工最直接的傷害。社工制度的推進，就是為了杜絕這種不公。就像國會助理費，就是要實際進到助理的口袋，不能成為立委自己調度的工具，讓立法院，成為權益退步的地方。

林月琴強調，不只是勞權受損，更會成為貪污的溫床，新聞也提到，這項修法引發國民黨助理強烈不滿。不知道國民黨的委員們，會不會為自己的助理發聲，去向陳玉珍抗議？支持助理、反對修法！

