國民黨推動修《國籍法》護中配參政權 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑？

記者盧素梅／台北報導

行政院長卓榮泰今(3）下午在行政院大禮堂接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」。（圖／行政院提供）

國民黨立法院黨團總召傅崐萁推動修《國籍法》，主張放寬具中國國籍或曾持中國身分者的參政限制。對此，行政院長卓榮泰今（3）日下午接見北美台灣鄉親時表示，民眾若要當政府的公職人員，就必須一個國籍、一個護照、一個效忠，不容打任何折扣，對國家的單一效忠是絕對必要，「要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑？」

卓榮泰下午在行政院大禮堂接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」時提及目前朝小野大的困境，這麼多年來國家很少遇到今天這個狀況，預算審查躺在立法院沒有辦法過，通過了一個會讓我們中央政府沒有辦法編預算的《財政收支劃分法》，行政院提出了一個新版的《財政收支劃分法》，這個行政院院版躺在立法院，不讓審議、也不讓通過。

卓榮泰接著指出，賴清德前幾天提出《強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例》，就是希望我們能夠向全世界展現國家是有能力保護自己、防衛自己，也有能力跟所有的印太地區的民主力量站在一起，共同維護區域安全和穩定的時候，行政院提出了400億美金（1兆2500億台幣）的特別條例，現在也躺在立法院、也不審議。

卓榮泰表示，在野黨說要總統去立法院報告，而且要「一問一答」，總統到立法院做國情報告，在憲法上是有規定，但是憲法上是說總統可以去，不是說總統「必需去」，但賴清德在這方面已經展現了高度的善意跟責任，他認為立法院邀請他當然願意去，這個也是和合憲的，但是大法官的解釋，總統去立法院「一問一答」是違憲。明明違憲，藍白卻要總統「即問即答」。

卓榮泰批評，如果要像他到立法院總質詢那樣要被「敲桌子、大聲咆哮」（指國民黨團總召傅崐萁），「那我來就好了，不用總統，要大聲回答我來就好了，這不是總統該去的」，並強調「違憲的事情總統不能做」。

卓榮泰也提及，立法院最快12日三讀的停砍年改案，他強調，這會影響到年輕公務員，年金改革是國家財政永續、世代正義，「在野卻利用停砍年金改革，要將整個國家的財政重新再來翻攪一次，這也非常要不得」。

卓榮泰表示，其他還有很多像不在籍投票等問題，都橫在立法院，「我們一件一件抽絲剝繭」，希望能夠站在國家一體、以人民為念的角度，國會能停止對國家主權、財政、國家安全的各種妨礙。

