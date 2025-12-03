國民黨推動修「國籍法」護中配參政權 卓榮泰怒嗆：開什麼玩笑？

政治中心／綜合報導

立法院國民黨團總召傅崐萁推動修"國籍法"，主張放寬具中國籍或曾持中國身分者的參政限制。行政院長卓榮泰週三接見北美台灣鄉親時說重話，認為要在台灣選公職，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎？還可以效忠中華人民共和國嗎？更嗆聲開什麼玩笑。

一一握手，行政院長卓榮泰週三接見北美台灣鄉親，表達熱烈歡迎，事逢美國國會通過「台灣保證實施法案」，讓未來台美雙方更加強溝通合作，但話鋒一轉談到近期國內炒得沸沸揚揚的國籍法爭議，卓榮泰忍不住開轟！

行政院長卓榮泰：「公職民選的人員，他難道不能只效忠，中華民國台灣政府嗎？他還可以效忠中華人民共和國嗎？開什麼玩笑，我說如果一個立法委員有雙重身份，在立法院問我的時候，我真的懷疑，你是代表哪一個國家來問我。」

再質疑國民團要修國籍法、擴大中配參政，就不怕有雙重效忠問題嗎？另外藍白也封殺1.25兆國防特別預算，還要總統必須接受違憲"即問即答"方式進行國情報告，卓榮泰不能接受！





行政院長卓榮泰：「如果他的即問即答，是像我到立法院去總質詢，要敲桌子，桌子敲到快要壞掉了，要大聲咆哮，那我來就好了 不用總統，所以違憲的事情總統不能做，現在就擺在這裡沒有辦法處理。」

還有最快12日三讀的停砍年改案，卓榮泰也有話要說。

行政院長卓榮泰：「年金改革是國家財政的永續，是世代的正義我們要維持，他們也可能用年金改革，要將整個國家的財政，重新再來翻攪一次，這也非常要不得。」

國會攻防不斷，藍白封殺預算，又闖關爭議法案，卓榮泰說重話表達堅定立場。





