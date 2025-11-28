國民黨推國籍法修法有雙重效忠的問題？卓榮泰：當然

國民黨立院黨團總召傅崐萁提案修正《國籍法》，放寬陸配不適用該法放棄外國國籍之規定，該案已於今（28日）天的立法院會一讀。行政院長卓榮泰今天在立法院備詢前被問及，藍營推動國籍法修法是否會有雙重效忠問題？卓榮泰直言，「當然」，隨後快步走進議場內。

朝野近期針對《國籍法》攻防，卓榮泰昨晚接受電視節目專訪時表示，國籍法規定公職不能有雙重國籍，對其他國家都適用，但有國民黨人士稱中華人民共和國不是外國，「我也不能把他當作本國」。他並強調，若要參選公職，就要清楚告訴國人，只效忠中華民國。

廣告 廣告

立法院會今天對行政院長施政報告繼續質詢，行政院一早並沒有安排卓榮泰受訪，在卓榮泰準備步入議場時，媒體喊話，國民黨修國籍法是否有雙重效忠的問題，卓榮泰停下腳步說「當然。」隨即快步步入議場。

【看原文連結】