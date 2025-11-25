國民黨推國籍法等親中法案 鍾佳濱：國會倒行逆施可公投推翻

民進黨團幹事長鍾佳濱與書記長陳培瑜下午受訪。楊亞璇攝



藍白最近在立院頻推親中爭議法案，例如《國籍法》中配六改四、離島建設條例，遭外界質疑為中國開大門，民進黨團幹事長鍾佳濱今（11/25）表示，如果國會倒行逆施、胡作非為，通過國民所不要的法律案，國民也可以透過公民投票的方式來予以推翻、予以否決。

鍾佳濱指出，當國會多數倒行逆施、胡作非為的時候，就是公投這個制度發揮力量的時候了，在任何國家的公投制度，至少在台灣有兩個功能，一個是創制，一個是複決。對於國會怠惰不願意實施福國利民的法案，國民可以透過公民投票的提案，要求立法院制定相關的法律案。

鍾佳濱說，同樣的，如果國會倒行逆施、胡作非為，通過國民所不要的法律案，國民也可以透過公民投票的方式來予以推翻、予以否決。

鍾佳濱指出，包括國民黨在上週通過的公投綁大選，是在2021年四大公投當中，已經被台灣的民意所否決了，但是藍白仍然把它再度的提出來，以立法的方式通過，「難不成逼得全體國人還要再度用公投來推翻你們所通過的公投綁大選這樣的一個法案嗎？」

鍾佳濱表示，國眾為首的國會多數，如果繼續這樣的違背民意，最後還是會遭到全體民意透過公投制度的反撲，不管是什麼法案，不管是《國籍法》、不管是公投綁大選、不管是中配六改四，如果一味的服膺對岸的立場，符合中共的要求，來制定強加在2300萬台灣人民頭上的法律案，中華民國的法律體制不容許，台灣的人民也不會接受，公投就是一個制度上解救的方案。

民進黨團書記長陳培瑜指出，國民黨還有民眾黨目前為止確實一直在立法院推出親中法案，今天在程序委員會推出了這《國籍法》修法最為荒謬。第一個荒謬，不敢用國民黨團的名義提出，是傅崐萁還有其他委員的連署，提案的區域立委，怎麼對選民交代？

陳培瑜說，第二個荒謬的是，他們的修法版本讓中國人在台灣參政可以用雙重國籍，但可笑的是，我們是台灣人，參政擔任公職，卻不可以有雙重國籍，傅崐萁的修法在台灣這個土地上，保障中國配偶的參政權，但卻同步排擠了各位你我的參政權。

她痛批，這是什麼樣的修法？這是幫中國引進所謂參政大軍的修法嗎？不知道傅崐萁你要提出這個修法背後的目的到底是什麼？「我們不想再次指控你親中，你根本就是親中，不用指控，你就直接公開承認吧，因為你的修法已經展現了你的意圖。」

「天底下有這樣的事情嗎？」鍾佳濱說，大家想想看，台灣的人民、我們自己的人，如果是當選公職，如果有中華民國國籍以外的，就必須要放棄。但是按照國民黨提供的《國籍法》的修法草案，居然可以對於中配不要求丟掉中華人民共和國的護照、不用註銷中華人民共和國的國籍，「這像話嗎？我們可以容許這樣的雙標嗎？」

他強調，本國人、土生土長的台灣人，如果過去有雙重國籍，當選公職之後，必須放棄台灣以外的國籍，而中配在台灣設籍10年以上參選當選之後，居然不用放棄中華民國國籍、中華民國護照以外的其他護照跟國籍，這是天大的不公平，這才是真正的雙標！

