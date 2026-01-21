國民黨推憲法判決可公投 學者怒轟違憲立法

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合21日上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請前大法官黃虹霞在內多名學者與會討論。 圖：翻攝民進黨立院黨團臉書

[Newtalk新聞] 國民黨立法院黨團因不滿憲法法庭作出死刑釋憲案以及憲訴法判決，上月提出《公投法》修正草案，將憲法法庭判決納入公投項目。對此，前大法官黃虹霞今（21）日直言，立院不可以因為不喜歡某個判決，就透過立法授權人民將其複決無效；東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹批評，相關修法逾越《憲法》許可公民複決及立法權界線，毫無疑問屬於違憲立法。

民進黨立法院黨團、台灣經濟民主連合今日上午舉辦「公投複決憲法法庭判決，是人民作主，還是毀憲亂政？」 公聽會，邀請東吳大學法律學院特聘教授張嘉尹、台灣大學法律學院副教授林春元、退休大法官黃虹霞等人出席與會。

黃虹霞表示，憲法法庭裁判的效力，並非由個別大法官所能左右，而是奠基於《憲法》第78條、第79條及第173條所建構的制度設計之中。她並引述釋字第 185 號解釋指出，大法官解釋具有「拘束全國各機關及人民的效力」。

她指出，所謂「拘束全國各機關」亦包含代表人民的立法院，而「拘束人民」則意味著，即使人民擁有神聖的參政權，也必須在法治架構下行使，不能超出憲法判決的約束。黃虹霞表示，立法院不可以因為不喜歡某個判決，就藉由立法授權人民將其複決無效。儘管她已經不是大法官，不過她表示，若再讓她做判決，她也必然做出違憲宣告。

黃虹霞強調，憲法法庭之判決本質上就不是公投標的，也不屬於《公投法》適用範圍。她呼籲，各界應該遵守憲法法庭判決，希望司法能在國家國家法治狀況凌亂的時代，應該堅守中流砥柱的地位，冷靜且堅定地守住憲法與人民，「憲法到底怎麼說，應該還是由憲法法庭說了算。任何機關都不應、也不可以試圖宣告憲法裁判無效。」

張嘉尹表示，根據《憲法》136條之規定，創制複決權的行使條件與方式必須「以法律定之」，這表示人民行使公投權雖屬神聖參政權，但仍必須要在憲政架構下運行，不可無限上綱。他指出，除了重大政策公投外，創制複決本質上屬於有限度立法權，不但受《公投法》限制，更不可牴觸《憲法》與權力分立原則。

針對國民黨團所提出《公投法》修法，張嘉尹認為，允許公民連署提案就憲法法庭判決進行公民複決，是侵犯作為司法權一環的憲法法庭權限憲法權力分立原則，不但逾越憲法所許可公民複決界線，牴觸權力分立原則的立法內容，也逾越了立法權的界限，毫無疑義屬於違憲的立法。

林春元以「棒球賽」作比喻指出，若裁判作出判決後，球迷與球員因不滿結果而訴諸投票，表面上看似符合「球迷與球員才是主體」的想像，但最終較量的將不再是比賽本身，而是「誰更擅長動員」。他強調，若打著「民主」的名義削弱憲法法庭的權威，往往無助於深化民主，反而可能引發一連串憲政危機。

