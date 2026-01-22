國民黨推誰選新北？ 侯友宜是關鍵、月底前李劉會

外界關注國民黨到底推誰選新北市長，國民黨副主席兼祕書長李乾龍21日透露，預近將拜會新北市長侯友宜，但侯幕僚未予證實。另方面，新北市黨部主委黃志雄表示，預計在25日後、30日前安排熱門人選台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然會面商談。黨中央期望這場「李劉會」能有成果。

國民黨2026新北市長熱門人選，分別是新北市副市長劉和然（前排右四）、台北市副市長李四川（前排左三）。(圖／中天新聞)

甫從日本返台的李乾龍透露，正與侯友宜聯繫、協調，預計最近1、2天就會見面，暫不方便透露相關細節。

不過，有關新北市長人選協調問題，藍營地方多持態度保守。

侯友宜幕僚就說沒聽過李乾龍要拜會侯市長這回事，目前也沒有安排這行程，誰參選新北市長當然是新北市黨部處理。

新北市長侯友宜。（圖／新北市政府提供）

新北市黨部主委黃志雄說明，侯友宜當然會出面協助。

國民黨另一位地方大老、新北市議長蔣根煌表示，目前都沒有接到相關人員聯繫或消息，如有受邀會前往參加會面；他直言，若站在選舉考量，應採民調最高的人選出線，不過一切均以黨的團結為主。

有關「李劉會」的安排，藍營也是謹言慎行。新北市黨部主委黃志雄證實，李四川近期前往美國，預計25日歸國，黨部規畫在25日以後、30日以前安排「李劉會」，但目前無法透露會面形式與相關細節。

新北市議長蔣根煌。（圖／中天新聞）

劉和然的幕僚則稱，尚未接到通知。

兼任國民黨發言人的新北市議員江怡臻說，人選有望在今年農曆年前決定，3月前完成藍白整合，目前李四川支持度仍領先蘇巧慧15%。

國民黨新北市議員呂家愷透露，目前黨內已協調過1次，還要再協調，站在「小雞」的立場，看到綠營市長參選人已帶領小雞們掃街拜票、掛看板、站街口，「心裡的確會很癢，手腳也很癢，希望能趕快動起來。」

國民黨副主席兼祕書長李乾龍。（圖／中天新聞）

國民黨立委洪孟楷說，對藍營在新北市執政成果有十足的信心，尤其過去7年在侯友宜帶領下，滿意度屢創新高，相信無論由誰出線，都可延續侯團隊光榮服務。他強調，距年底選戰還有11個月左右，只要提出人選、團隊就位、地方整合，後續的步伐很快進入戰鬥位置。

至於李四川為何赴美？台北市政府表示，李四川此行為私人行程，與輝達總部落腳北士科後續事宜無關，與選舉也無關，希望外界莫過度聯想。

