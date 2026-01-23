國民黨推鄭麗文「幸福加馬」春聯 遭網酸：預算不審，加馬什麼？

政治中心／程正邦報導

國民黨主席鄭麗文計畫今年訪問中國，前總統馬英九要她先把毛筆字練好。（資料照）

隨著農曆春節將至，國民黨今（23）日正式發表由黨主席鄭麗文署名的「幸福加馬」系列春聯、紅包袋及福袋。藍營強調，這份賀歲禮物象徵著國民黨以「善良」與「團隊」為核心，為民眾爭取福利的決心；然而，面對立法院陷入僵局的總預算審查，這份賀禮顯然沒能討好所有選民，直播留言區瞬間演變成政治攻防的延伸戰場。

行動主席跑全台！「丙午赤馬年」訴求薪資回升

國民黨文傳會主委吳宗憲在發表會中指出，即將迎來的 2026 年是氣勢旺盛的「丙午赤馬年」，春聯取名「幸福加馬」，不僅是諧音「加碼」，更承襲了鄭麗文「行動黨主席」的理念，象徵將馬不停蹄跑遍全台。吳宗憲回顧過去一年，強調國民黨在捍衛《財政收支劃分法》修法上的努力，並提到成功推動普發 1 萬元現金，就是為了讓人民感受實質的幸福。

除了傳統春聯，國民黨此次推出的「馬年福袋」也融入了與民眾黨合推的「台灣未來帳戶」理念。藍營表示，未來將針對基層勞工與年輕父母，推動薪資中位數上調及生育補助計畫，希望政府與家長攜手，讓下一代在「幸福加馬」的環境中成長。

外交展望：董佳瑜祝願國際關係穩健發展

負責國際事務的部主任董佳瑜則從外交視角出發，她表示在國際局勢瞬息萬變的當下，國民黨仍會致力於與國際社會保持良性互動。董佳瑜現場展示了外型討喜的馬年福袋，並以英文致詞：「We wish everyone peace, prosperity, and happiness.」祝願新的一年國泰民安，這批賀歲物資將在鄭麗文接下來的春節賀年行程中，親自發送給各地民眾。

國民黨公布鄭麗文馬年春聯「幸福加馬」國民黨文傳會主委吳宗憲（左）23日公布黨主席鄭麗文的馬年春聯「幸福加馬」及紅包袋、福袋。（國民黨提供）

直播留言炸鍋！「不審預算」成網友攻擊箭靶

儘管黨部營造出溫馨祥和的賀歲氣氛，但國民黨官方臉書的直播討論區卻是火藥味十足。不少網友針對立法院目前停擺的預算審查進度表達強烈不滿。留言區出現「預算不審，加馬什麼？」、「每天只會演戲，憑什麼領薪水？」、「不增國防，要怎麼國泰民安？」等辛辣質疑。

網友的不滿主要集中在藍白陣營在國會對總預算的卡關，認為比起發放紙本春聯，選民更在乎涉及民生與國防的預算是否能順利審議。甚至有民眾留言大酸：「預算沒過，荷包根本沒加碼，只剩紙張加碼。」

賀歲文宣背後的國會攻防壓力

國民黨此次推出的「幸福加馬」文宣，本意是想透過生肖諧音傳遞正面能量，並鞏固其在財劃法及普發現金上的政績形象。然而，在朝野對立高度緊繃的當下，這份春聯意外成為選民宣洩對國會效率不滿的窗口。新的一年，國民黨能否如春聯所言讓民眾「幸福加碼」，恐怕還是得看國會僵局如何解套。

