國民黨推「不再籍投票」綠反對 藍轟：民進黨到底在怕啥？

國民黨團推動不在籍投票法多年，執政的民進黨政府不論在野或執政長期反對，重要主張都是海外，尤其大陸地區不在籍投票會有外力介入影響公平性。近期連執政的民進黨政府都草擬了「全國性公民投票不在籍投票法草案」，證明了不在籍投票立法刻不容緩，保障全民的投票權，才是立法院最該做的事。國民黨團表示，國民黨團委員的版本，不在籍實施地區也排除海外及大陸地區，没有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

國民黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

本屆國民黨團針對全國性不在籍投票法草案，計有牛煦庭、鄭天財，許宇甄、林思銘、羅廷瑋委員提出相關版本，連民眾黨團、民進黨伍麗華委員都提出針對原住民的全國性不在籍投票法相關版本。

國民黨團表示，全國長期統計平均高達有200萬人在外地工作或讀書，無法返鄉投票，原住民鄉親更是有高比例需要不在籍投票，但民進黨政府依然視而不見。

民進黨立院黨團。（資料照／中天新聞）

國民黨團指出，如今行政院提出「全國性公民投票不在籍投票法草案」、民進黨立委也有自己的全國不在籍投票的版本，而國民黨團委員的版本，不在籍實施地區也排除海外及大陸地區，没有外力介入的疑慮，民進黨團到底在怕什麼？

立法院。（資料照／中天新聞）

國民黨團認為，明年就是2026年九合一選舉，作為一個負責任的政府，不要每天只會搞大內宣、大罷免、大抺黑、意識型態對抗，現在就是推動公民平權的時刻，具體實踐及保障《憲法》第17條的選舉權，追上國際趨勢，實行全面性的不在籍投票，才是賴政府當前最該推動的法案。

