國民黨推「停砍年改」民眾黨跟進！黃國昌立場又變了 綠批：應向過去的自己道歉

民眾黨團今公布年金改革修法版本，跟進國民黨主張停砍年改。（鏡報林煒凱）

國民黨團推動「停砍年金改革」，近日將於立法院司法法制委員會審議相關草案，民眾黨團今（4日）公布黨團版本，同樣跟進停砍公教人員所得替代率。民進黨發言人戴瑋姍表示，黃國昌過去批評民進黨改革不夠徹底，如今卻反對調降替代率，立場轉變之快，令人錯愕，「今天的黃國昌，應該對過去堅持改革的黃國昌道歉。」

藍停砍年改 綠批走回頭路

國民黨團將停砍公教人員年金改革列為本會期的優先法案，明、後（5、6日）兩天將在司法法制委員會進行審議。國民黨批民進黨推動年改、污名化軍共較，違反政府的承諾，因此他們推動修法，停止持續調降軍公教年金的所得替代率，並指現金物價高漲，年金應隨物價定期檢討調整。

廣告 廣告

民進黨團則指出，推動年改讓退撫基金可能破產的年限由原本的民國120年，延後到民國138年，若停止調降所得替代率，破產年限會提前，認為藍營此舉是走回頭路，呼籲在野黨「踩煞車」，不要通過破壞世代正義和破壞職業間不公平的年金倒退方案。

民進黨團今在記者會中強調，年改停砍可能導致退撫基金破產年限提前，呼籲不要走回頭路。（鏡報林煒凱）

黃國昌指年改造成衝突 要停下腳步檢討

民眾黨團今召開記者會，公布黨團的修法版本，內容同樣也訂出在民國114年度後停砍所得替代率；公務人員退休、撫恤金、遺屬年金給付金額，在消費物價指數（CPI）累計成長5%時應檢討並調整。

民眾黨主席黃國昌表示，他們也不贊成走回頭路，但目前的年金制度必須停下腳步適時檢討，因為這7年多的年金改革造成世代和族群的衝突，也沒有顧及到人口結構變化和公教職場的負面衝擊。

民眾黨團跟進國民黨團停砍年改，綠營批黃國昌昨是今非。（鏡報林煒凱）

綠轟黃國昌昨是今非 淪國民黨附庸

民進黨今發出新聞稿，對於黃國昌在年改議題上的態度轉變提出質疑。戴瑋姍指出，2017年黃國昌曾多次公開強調年改核心在於「所得替代率」，主張應降至合理水準，不僅肯定民進黨版本「有善意」，更要求替代率應降至70%，還常批民進黨改革不夠徹底。如今黃國昌為了政治利益，與國民黨並肩主張「停砍」，甚至在今年1月修法時，將警察退休替代率拉高至80%，完全背離當年的立場，昨是今非、前後矛盾，黃國昌應向過去的自己道歉。

戴瑋姍也痛批黃國昌為了政治利益，不惜成為國民黨的附庸，破壞年改成果、衝擊國家財政，也讓年輕公務員的退休金面臨風險，當年的改革承諾，如今全成空談。她強調，年改的初衷是「領得久、領得多、大家都領得到」，藍白若執意開倒車，只會讓退撫基金更快破產。民進黨呼籲各界堅守改革方向，讓年金制度永續，不讓公平正義成為政治交易的犧牲品。

更多鏡週刊報導

台中市府認了！擅自清消非洲豬瘟案場 鄭照新坦言「重大錯誤」送考績會處分

不是吳音寧！台肥新任董事長出爐「現總經理接任」 她發聲了

藍推不在籍投票！徐巧芯指中共介選是假議題 林楚茵反問國民黨忘了昨天的痛？