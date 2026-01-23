國民黨推「幸福加馬」春聯 鄭麗文秉持「行動黨主席」概念全國跑透透

國民黨23日召開「『幸福加馬』丙午年賀歲春聯發布」記者會，國民黨國際部主任董佳瑜出席發言。(記者塗建榮攝)

〔記者施曉光／台北報導〕再過20多天就是農曆新年，國民黨今日上午召開「『幸福加馬』中國國民黨丙午年賀歲春聯發布」記者會，該黨文傳會主委吳宗憲表示，國民黨去年捍衛財政收支劃分法修法，也為全民爭取到普發1萬元現金，讓人民幸福安康，明年將迎來氣勢旺盛的丙午馬年，黨主席鄭麗文將秉持「行動黨主席」概念，全國跑透透，展現馬不停蹄的動力，希望讓全民幸福再加碼，因此春聯詞句才會選定「幸福加馬」。

此外，國民黨中央黨部安排2月4日舉辦尾牙活動，除了外燴辦桌與摸彩活動，該黨也將恢復發放已經停止多年的年終獎金，吳宗憲指出，黨工的年終獎金額度大概會落在月薪的3分之1到2分之1。

吳宗憲還說，藍白兩黨合推「台灣未來帳戶」，希望讓年輕人生小孩的時候不必有過多的擔心，透過父母與政府通力合作，可以給小朋友最美好的人生。

國民黨國際事務部主任董佳瑜則表示，面對瞬息萬變的國際局勢，國民黨將與國際社會保持良好互動，穩健發展國際關係，維護和平，祝福民眾在新年把幸福帶回家，從今天開始這些春聯也將陸續發送至各地方黨部，歡迎民眾領取。

吳宗憲補充說，各地方黨部的地址將在網路上公布，預計所有地方黨部將發送3萬份春聯。

國民黨23日召開記者會，發布馬年春聯及紅包袋供民眾索取。(記者塗建榮攝)

