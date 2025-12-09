國民黨推「投資臺灣未來」力抗「投資戰爭」 藍白智庫今對接

國民黨主席鄭麗文透露，將與前行政院長陳冲討論「投資臺灣未來」，會提出具體的政策和主張。而非「投資戰爭」。（圖片來源／法鼓山人文社會基金會）

藍白智庫將於今（9）日正式對接，國民黨由前國健署長邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶討論未來工作方向。據了解，國民黨將以「投資臺灣未來」取代「投資戰爭」（1.25兆國防特別預算），民眾黨則鎖定居住正義與少子女化的「兩大痛點」。

國民黨智庫國政基金會除了董事長由主席鄭麗文兼任外，另有「三本柱」，包括擔任副董事長的前行政院長陳冲、前內政部長李鴻源，以及正負責交接工作的前國健署長邱淑媞。

媒體近日傳出，國民黨立法院黨團總召傅崐萁將兼任智庫執行長，但已被發言人、立委牛煦庭，以及傅崐萁澄清為造謠，黨內根本未曾聽說相關安排。

在具體政策方面，總統賴清德日前提出1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，成為朝野攻防焦點，在野黨已於2日立法院程序委員會，將行政院送來的這項特別條例草案「暫緩列案」。

藍營智庫「三本柱」各有分工，兩岸和平包括美中和解

在美方施壓高額國防預算、賴政府順勢推出1.25兆特別預算，對在野黨形成的極大壓力及如何因應等問題，鄭麗文透露，她將與陳冲討論「投資臺灣未來」，而非「投資戰爭」，會提出具體的政策和主張。

在此方向下，藍營智庫「三本柱」各有分工。鄭麗文表示，陳冲為臺灣財經最有經驗的前閣揆，李鴻源為世界知名的水利防災、地方建設、選舉事務的專家，邱淑媞則曾有聯合國諮詢專家經驗，專業為人口老化、健康與社會安全、社會福利與青年照顧等。

藍白智庫將今日正式對接，國民黨由前國健署長邱淑媞與民眾黨政策會執行長賴香伶討論未來工作方向，民眾黨鎖定臺灣的「兩大痛點」。（圖片來源／民眾黨）

鄭麗文強調，未來會積極和民眾黨對接，真正幫臺灣解決問題，她提及要照顧農民、年輕人、中小企業、勞工、台商、服務業、傳統產業等各個面向，「執政黨該做沒做的，國民黨都會努力提出具體方案。」

拆解1.25兆軍費攻勢，白營：國人對軍購無共識

「兩岸的和平的後面，還甚至包括美中和解。」鄭麗文指出，任何一個地方打仗，都會影響到我們的產業，更何況是兩岸？大家敢不敢來投資臺灣會評估兩岸局勢，直接影響的是年輕人和勞工就業機會，她提及這些事時著急大喊「臺灣怎麼辦啦？」

在鄭麗文的構思中，要以投資臺灣未來，拆解天價軍費的壓力，同時做為與賴政府的戰略區隔 ，而朝野政黨已就此進行2026年地方選舉攻防。

「要強身健體，一定要投資臺灣，而不是軟實力被掏控。」 賴香伶對此表示，投資臺灣未來是對的，因為我們的軟實力與科技產業牽動世界局勢，同時弱勢傳產與勞工，在關稅戰中也無法出聲，由陳冲帶動政策總體檢會是正向發展。

民眾黨人士則強調，賴政府在美方壓力下，推出史上最高額度的國防特別預算，但是政府並沒有進行對話，國人對此軍購案也沒有共識，在野黨所質疑的是，不能因此而排擠社會、交通、教育等各項經費需求。

