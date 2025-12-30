國民黨提修憲直接罷免總統 民進黨：訴審總預算比較單純

國民黨提直接罷免總統 民進黨：訴審總預算比較單純。曾薏蘋攝

藍營提修憲案主張人民可直接提案罷免正副總統；民進黨發言人吳崢表示，人民對立法院儘速審查總預算的期待，遠比單純為了製造政治對立的修憲案來得急迫。

立法院近日印發院總第20號議案關係文書，國民黨立委提出修憲草案，主張增訂人民對總統、副總統的罷免提案權，補足現行制度僅由立法院行使提案權的不足，強調落實憲法保障的直接民權。

吳崢強調，提案修憲是立委的權力，我們尊重，但我們提醒有違憲前科的翁曉玲，人民對立法院儘速審查總預算的期待，遠比單純為了製造政治對立的修憲案來得急迫。

廣告 廣告

民進黨林宜瑾也痛批，國民黨的提案無非只是配合自己的鬥爭節奏，完全無視國家永續發展，只會換來全民唾棄。

【看原文連結】