國民黨提修法「中配參政免放棄國籍」邱議瑩：台灣中國是同一國？

國民黨立委傅崐萁、陳玉珍、王鴻薇等人先前會見中國全國政協主席王滬寧。 圖：翻攝自Thread

[Newtalk新聞] 國民黨團總召傅崐萁提案修改「國籍法」，立法院會付委審查，讓中國籍配偶參選不必放棄中華人民共和國國籍。民進黨立委邱議瑩表示，國民黨現在堅持修國籍法這一條 ，只為實現他們他們的「一中原則」，她感嘆：「中共有這樣的好兄弟，我們還需要增加戰備力嗎？」更直言：「這種靠投降來的和平，正是國民黨所堅持的價值，你會認同嗎？」

國籍法規定，中華民國國民取得外國籍者不得任中華民國公職，兼具外國籍者擬任應受國籍限制的公職時應於就（到）職前辦理放棄外國籍，並於就（到）職日起1年內，完成喪失外國籍及取得證明文件。不過，傅崐萁提案修法，增訂大陸地區人民依法取得台灣地區戶籍者，參選公職資格依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，不適用國籍法放棄國籍規定。

廣告 廣告

對此，邱議瑩今（29）天上午在臉書以「中配參政免放棄原國籍，台灣中國是同一國？」為題發文寫道：「傅崐萁提案修正《國籍法》，讓中配參政不用放棄國籍，昨天該案順利交付委員會審查。身爲國會議員，我有話要說。法條內容見諸各媒體，不再贅述。我用白話文解釋，大家才會聽得懂，才有興趣了解。」

邱議瑩指出。一個國家的公職人員，尤其國會議員，經常接觸國家機密文件，譬如國防外交委員會，事涉機密文件，有時立委甚至需交出手機、簽署保密條款才能進入會場開會。此國籍法修正，針對中配參政權，放寬為中配一旦擔任公職不需放棄原國籍，不需效忠我們的國家，當前中共跟台灣政府是敵對還是同盟關係？中配當選公職是當哪一國的公職人員？

邱議瑩續指：「話說『效忠祖國』，台灣就不是他們的祖國，不放棄原國籍，我們等於投票選出外國人來為我們喉舌，有看出來哪裡怪了嗎？外國人進入國會接觸我們的國家機密文件，變成堂而皇之，將機密文件輸出給『他的祖國』更是理所當然，有這樣的方便門，我們還需要增加國防預算嗎？」

邱議瑩強調：「目前現制中配本來就有投票權和被選舉權，只是現在的國籍法規定凡是擁有外國籍者，在宣示就職前，必須放棄其他國籍，無論第二本護照是歐美日世界任何國家。國民黨現在堅持修國籍法這一條 ，最大動機，只為實現他們他們的一中原則，意即台灣跟中國本就是同一國，沒有外國籍的身份問題，既然是同一國，何來放棄國籍的問題？」

邱議瑩直言：「國民黨為了奉行他們的『一個中國』政策，可謂無所不用其極，連這種修法都提得出來，中共有這樣的好兄弟，我們還需要增加戰備力嗎？國民黨愛談兩岸和平，和平當然是普世價值，不過，這種靠投降來的和平，正是國民黨所堅持的價值，你會認同嗎？」

邱議瑩痛批：「國民黨為了奉行他們的『一個中國』政策，可謂無所不用其極」。 圖：翻攝邱議瑩臉書

查看原文

更多Newtalk新聞報導

國民黨護中配參政！鍾佳濱嗆：如單一配偶樣忠誠、想例外就去別的國家

藍營質疑1.25兆國防特別預算！王婉諭：侵略者不會等我們做好準備