國民黨提修《國籍法》排除中配參政限制 賴清德：只會引發更多疑慮

我國規定，凡擔任中華民國公職，均應遵守《國籍法》規定，需放棄另一國國籍。過往曾出現前中國國民黨籍立法委員李慶安因被發現具美國國籍，因此遭到註銷立委資格；近幾年則出現國民黨籍前南投縣議員史雪燕，因遞補上議員時具有中（陸）配身分，且未放棄中國籍，因此遭內政部解職，近期則出現原花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華同因具中配身分，且未放棄中國籍，遭富里鄉公所解除村長職務。國民黨立法院黨團表態提出《國籍法》修法，要陸配參政不受《國籍法》規範，相關提案今（28）日以立法院院會上通過並付委審查。對相關議題，總統賴清德今（28）日表示，《國籍法》修法若特別免除中國新住民，對中華民國單一的忠誠責任的要求，只會引發更多疑慮，無助於社會和諧。

賴清德表示，台灣是一個民主多元、自由開放的國家。無論來自哪個族群、哪一個地方，只要認同台灣，都是這片土地的主人。身為總統，他對數十萬新住民在家庭、職場與社會上的貢獻都深懷感激，也相信國人同胞也和我一樣，歡迎這些朋友。

賴清德舉例，像來自韓國、熱情分享台灣之美的金針菇；致力推廣韻律體操、帶領台灣孩子走向國際的瑞莎；以及來自中國福建的邱巧珠女士，扎根地方、投入公益，獲得鄉親肯定。這些都是新住民與台灣彼此成就的縮影。

賴清德說，台灣是民主國家，也是法治社會。每位新住民都受到同樣保障，但若有人違法、傷害國家，國家也必須依法處置。因此賴清德提醒，立法院目前討論的國籍法修法，若特別免除中國新住民，對中華民國單一的忠誠責任的要求，只會引發更多疑慮，無助於社會和諧。

賴清德最後表示「我希望推動修法的立法委員能三思。團結愛台灣、保護國家、推動社會進步，才是我們共同的目標。」

