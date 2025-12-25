國民黨提前布局2026縣市長選戰 陳學聖：大家或許該還「他」公道

國民黨中常會24日通過首波2026年縣市長選舉徵召提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議會議長吳秀華，分別投入台南、高雄、屏東與台東縣長選舉。 圖：翻攝柯志恩臉書

[Newtalk新聞] 國民黨中常會24日通過首波2026年縣市長選舉徵召提名，正式徵召立委謝龍介、柯志恩、蘇清泉，以及台東縣議會議長吳秀華，分別投入台南、高雄、屏東與台東縣長選舉。黨主席鄭麗文指出，這可能是國民黨有史以來最早一次完成地方首長提名作業。

對此，國民黨智庫前召集人、前立委陳學聖表示，若從實際政治布局來看，這波提名並非「突然提早」，而是早在2024年提名不分區立委時就已啟動相關作業，顯示國民黨早已為2026地方大選提前部署。

陳學聖指出，此次獲提名的謝龍介、柯志恩、蘇清泉，乃至未來可能被提名的雲林立委張嘉郡、宜蘭立委吳宗憲，皆是在2024年由時任黨主席朱立倫拔擢提名為不分區立委。他強調，當時的安排就是讓這些具備地方實力的政治人物能站上全國舞台，累積問政與服務經驗，為2026年縣市長選舉預作準備。

陳學聖進一步說明，這些人與朱立倫並非私交深厚，也未因朱的提拔而成為所謂「朱家軍」，更未在朱立倫遭遇黨內外壓力時，被要求出面護航。他認為，朱立倫重視的是人才培養，希望讓優秀政治人物在適當時機「大展身手」，為國民黨爭取執政機會。

他也以2022年桃園市長選舉為例指出，朱立倫當年不惜與地方派系大老正面衝突，堅持提名張善政空降參選，事後證明決策正確，張善政上任後，以施政表現獲得高度民意支持。

陳學聖最後表示，儘管目前外界對朱立倫的評價不高，但回顧其過往布局與決策，仍可看出其長期規劃的遠見與不以個人派系為考量的作風，「大家或許應該還給他一個公道，也給他一個掌聲」。

