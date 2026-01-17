



國民黨彰化縣長提名時程至今仍未明朗，縣長參選人柯呈枋今（17）日行程未受影響，依既定規劃前往和美鎮和美福德宮參拜祈福，並至和美市場發送春聯，與鄉親近距離互動，展現深耕地方的節奏與態度。

包括和美鎮長林庚壬、縣議員林小琪、柯振杯、施嘉華、林明鴻代表，以及多位地方里長皆到場相挺，現場氣氛熱絡。面對媒體詢問是否對提名有信心，柯呈枋表示，自己以平常心看待，尊重黨中央的整體規劃，並期待透過公正、公平、透明的制度完成提名程序。

國民黨提名未明 柯呈枋赴福德宮祈福發春聯：對提名有信心

柯呈枋指出，不論提名時程如何，彰化的未來才是最重要的事。他強調，延續現任縣長王惠美七年多來奠定的基礎，讓國民黨持續為彰化縣民服務，是全黨應共同努力的方向。

和美鎮長林庚任表示，歡迎柯呈枋參拜和美福德宮，祈求風調雨順、地方平安順利，也期待未來能攜手為和美與彰化打拚。

活動中，柯呈枋也正式發表馬年春聯「馬耀年豐」，象徵新的一年精神振奮、前程耀眼，期盼彰化持續發展、家家戶戶豐收圓滿。他表示，希望透過春聯一筆一畫，傳遞對土地的祝福，將溫暖的新年心意親手送到鄉親手中。

針對選情，柯呈枋直言，無論最終由誰出線，自己都會持續一步一腳印走進地方，因為真正的對手仍是民進黨提名的立委陳素月；近期多項民調也顯示自身具備競爭優勢，對選戰保持信心。

柯呈枋春聯分享活動本週末將持續進行，明日將前往彰化市三民市場與民眾面對面互動，邀請鄉親一同感受年節氣氛，迎接充滿希望的新一年。

