國民黨提案修《國籍法》放寬中配參政 民進黨質疑：難道是想效忠中共？

（圖／資料照片，圖源：翻攝自中國國民黨立法院黨團Facebook直播）





我國規定，凡擔任中華民國公職，均應遵守《國籍法》規定，需放棄另一國國籍。過往曾出現前中國國民黨籍立法委員李慶安因被發現具美國國籍，因此遭到註銷立委資格；近幾年則出現國民黨籍前南投縣議員史雪燕，因遞補上議員時具有中（陸）配身分，且未放棄中國籍，因此遭內政部解職。近期則出現原花蓮縣富里鄉學田村村長鄧萬華因相同原由，遭富里鄉公所解除村長職務。國民黨立法院黨團20日對此召開記者會，表態將研議提出《國籍法》修法，要陸配參政不受《國籍法》規範。民主進步黨發言人韓瑩今（24）日表示，民代就職時依法須宣誓「恪遵憲法、效忠國家」，國民黨卻欲修法使持有中華人民共和國國籍的中配，可在台參政當公職，保障中共國民參政，難道是想效忠中共？

韓瑩表示，《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，重點在於忠誠。然而國民黨團書記長羅智強竟以「大陸不是外國，保障陸配參政」為由，意圖修法放寬中配參政權，完全是顛倒是非。民代公職代表國家行使公權力，有權力決定國家方向，與一般公民可保留雙重國籍情況大不相同，擔任公職需要更高的標準，以國家、國安層級來衡量。

韓瑩指出，更何況中華人民共和國不只是普通的外國。中共不僅長年對台文攻武嚇、進行統戰滲透，近期甚至以跨國鎮壓方式打壓台灣公民。除此之外，中共還透過訂定各式法律，要求中共公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。倘若開放中國籍人士擔任我國公職，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

韓瑩表示，擔任中華民國公職，中華民國以外的國籍都應放棄，當然包括中國籍。但國民黨先意圖修法「中配六改四」，又欲修國籍法《國籍法》為中共國民在台參政開後門，種種作為根本是為中共量身打造的特權，若中國籍人士能在台擔任公職民代，難道是想效忠中共？台灣的未來恐被中共決定。

