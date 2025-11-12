國民黨提議設立院兩岸對策小組？以韓國瑜為首、實質對中交涉...黨政人士轟：立院要奪權取代總統處理外交國防！

民進黨立委沈伯洋不斷遭中國針對，繼先前中國重慶公安局指控其涉犯分裂國家等罪、立案偵查，近日央視再放話要透過國際刑警組織全球追捕。然而今（12日）國民黨立法院黨團召開記者會，提議設立「立法院兩岸事務因應對策小組」打開與中國溝通的新管道；對此，經記者了解，黨政人士抨擊，這是立院要奪權，取代總統處理外交國防事務。

總統賴清德今呼籲立法院長韓國瑜站出來聲挺沈伯洋，維護國會尊嚴；韓國瑜則回說，賴清德應立刻凍結或廢除台獨綱領、撤回中國為境外敵對勢力，再來想辦法幫助沈伯洋避開凶險。

有關立院設立兩岸對策小組，立法院副院長江啟臣表示，立院於2000年曾針對兩岸事務因應小組有作業要點，但無真正運作，並說未來有黨團提出類似想法或主張，只要來函院長，一定會召集黨團協商。



江啟臣說，要成立兩岸事務因應小組需要跨黨派共識，才能真正發揮正向作用，並稱這是維護國家民主、展現國會團結的時刻，希望大家能共同討論。



國民黨立委、國民黨團首席副書記長林沛祥今在「解鈴還需繫鈴人」記者會上也表示，若執政黨現在與大陸無互信基礎，立法院可以擔起這責任，因為立院早在2005年就通過「立法院兩岸事務因應對策小組運作要點」，當中立法院長為小組召集人，小組共23人也以黨團比例推派代表，來實質與對岸交涉。



經記者了解，黨政人士痛批，國民黨此舉就是立法院要奪權，取代總統處理外交國防事務。

