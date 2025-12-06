國民黨提「助理費除罪化」 王婉諭怒轟陳玉珍：為貪汙犯脫罪，大開倒車

政治中心／綜合報導

國民黨立委陳玉珍近日提出「立法院組織法」、「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」修正草案，擬將立委助理費除罪化，遭疑有意為藍委顏寬恒涉助理費案解套，此舉不僅引發綠營不滿，甚至傳出連藍營立委助理也反彈，在立法院以順利付委審查。對此，時代力量黨主席王婉諭痛批徹底摧毀國會的專業運作，並抨擊提案領銜人陳玉珍為貪汙犯脫罪，根本就是大開倒車。

王婉諭表示，陳玉珍委員提案要把「詐領助理費」除罪化，讓立委不用檢據核銷就可以領助理費。說白了，這根本就是讓「貪污」合法化。

王婉諭指出，傅崐萁總召還說這是「保護助理」的進步法案，但如果真的是這樣，為什麼藍綠白的國會助理都反對？為什麼立法院助理工會要發聲明譴責？

王婉諭表示，作為前立委，我必須說這完全在騙人。實際上，這個提案一旦通過，不只是幫高虹安、顏寬恒這些涉案立委解套，更會徹底摧毀國會的專業運作。

王婉諭解釋一下立法院怎麼發公費助理費，現行制度下，立委每個月的公費助理費加上加班費，有 56 萬。經由立委提報名單後，立法院「直接」匯款給助理。但在陳玉珍的版本裡，這 56 萬會變成給立委的「統籌款」，不限用途、免檢據核銷。

這會有什麼問題？王婉諭分析：第一，立委合法領取「私房錢」。如果允許立委不限用途、統籌運用，那立委把這筆錢拿去吃喝玩樂、付房貸，完全不需要監管。這不是貪污合法化，什麼才是？第二，助理費不用檢據核銷，那立委幹嘛聘請助理？現行規定下，立委要聘幾個助理都是自己決定的，如果未聘足額，剩餘款項就會繳回國庫。但按照這版本，不管聘幾個助理，都拿得到 47 萬，那一些很混的立委根本就不需要聘請助理，打混摸魚一樣可以領錢。第三，一旦立委不需要通報助理名單，以後國會就會藏汙納垢。

王婉諭強調「國會助理的影響力遠比大家想的巨大。」除了處理立委的發言稿、質詢、撰寫法案、預算提案之外，助理還可以調閱資料、接觸機敏資訊，甚至是影響公部門的重要決策。

王婉諭憂心忡忡地說不需要通報名單，立委就可以毫無忌憚進行政治酬庸，聘用親信、樁腳，甚至讓敵對勢力滲透進國家核心。不論哪一種情境發生，這都會高度影響國會助理的勞動權益。實際上，台灣立法院的公費助理聘用，本來就已經問題叢生，嚴重缺乏法制化、專業化、透明化的精神。

王婉諭表示，自己從以前就明確主張：應該推動《立法院公費助理任用條例》，建立透明、法制化與專業化的聘用標準，保障助理們的權利。所以陳玉珍的提案，除了為貪汙犯脫罪，根本就是大開倒車。改革不能走回頭路，詐領助理費頻傳，該檢討的是民代，而不是助理費制度。為了護航貪污，犧牲國會專業，這是陳玉珍提案唯一的目的。拒絕這種倒退式的修法，才能守護國會的專業與民主根基！

