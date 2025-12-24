國民黨提2026縣市長首波提名 謝龍介戰南市、柯志恩選高市、蘇清泉戰屏縣、吳秀華選台東縣

（圖／翻攝自鄭麗文Facebook）





中央選舉委員會先前拍板，明（2026）年地方公職人員選舉（6都市長、6都市議員與地方里長、地方縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、村里長等，簡稱地方九合一選舉）投票日期，定於2026年11月28日（星期六）舉行投票。中國國民黨今（24）日拍板首波2026縣市長選戰提名，徵召黨籍立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長、台東縣議會議長吳秀華參選台東縣長。

國民黨黨主席鄭麗文表示，該黨今年非常罕見、史無前例地將縣市長提名作業提早到前一年的年底。鄭麗文說其實過去台灣曾經年年選舉、勞民傷財，讓執政者沒辦法安下心來推動政策，最後才把選舉集中調整成每兩年一次。「但賴總統上台後每天搞政治鬥爭，將明年底的地方選舉提前到今年開打，我們十分遺憾，希望政府能專心做實事，照顧百姓、服務社會，因為這才是爭取執政的初衷。」

鄭麗文也表明，第一波的黨內提名會以「現任優先」為原則。「國民黨執政縣市表現優異、執政成績斐然，包括基隆、台北、桃園、苗栗、南投、馬祖等皆會徵召提名。」對於現有執政縣市的連任提名，則會安排在明年適當的時間，才能讓執政團隊專心市政、認真做事。「畢竟，國民黨從來就不是帶頭作亂的，這就是我們和執政黨的不同之處。」

鄭麗文亦非常感謝、且敬佩在艱困選區深耕的同志，包括此次提名的謝龍介、柯志恩、蘇清泉，他們上次參選就創造了傲人的成績，雖敗猶榮，讓全台灣都看到民心思變；現在，他們仍然不離不棄、堅守崗位、夙夜匪懈。這3年來，他們深耕地方，跑遍了所有的鄉鎮，各地鄉親都能看到他們辛勤的身影。相信在過去的基礎及這3年的努力下，明年選舉他們必會站在更高的起點、有所突破。

鄭麗文砲轟，民進黨在台南長期執政，傲慢的嘴臉表露無遺，一場風災衝垮了民進黨所有的假面，鄉親的心酸與痛苦無處可訴。鄭麗文稱讚謝龍介委員是最辯才無礙、深耕地方、熟悉市政的將才，台南在他的帶領下必會煥然一新；高雄在民進黨長期執政下弊案叢生、坑坑疤疤；而柯志恩委員除了有傲人的學歷與國際格局，更是地方執政腐敗現象的揭弊者，是最適合擔任高雄市長的不二人選；屏東的蘇清泉委員則是「仁醫救世」，雖然屏東在地理位置上是台灣尾，但期許屏東的建設與發展絕對不能掉車尾，要翻轉屏東，讓屏東成為台灣的第一大縣。

鄭麗文續指，台東的吳秀華議長是最接地氣、最有溫度的政治人物，身為原住民媳婦，吳秀華議長也是族群融合的典範。麗文相信，吳秀華議長將會延續饒慶鈴縣長的雄心壯志，讓台東在國際舞台上發光發熱，更多貨物從台東賣到全世界，台東也會成為最受歡迎的觀光大縣。

鄭麗文最後表示，明年的選戰，不只是南部縣市的翻轉，更是具有高度歷史意義的「神聖一戰」；國民黨全體同志都將成為這4位戰將的堅實後盾，要一起服務鄉土、照顧鄉親，讓南台灣有更寬廣的發展舞台，讓產業全面升級、農漁業得到全面照顧。

