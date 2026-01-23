國民黨提3對3電視辯論總預算 綠委轟：這是把立法院當電視台通告？

民進黨團副書記長林月琴。 圖：取自林月琴臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 由於115年度中央政府總預算案遲遲沒有付委，行政院長卓榮泰日前表示，將和立法院辯論總預算案。而立法院國民黨團今（23）日提案舉行3場電視辯論，由立院國民黨團三長對上行政院三長，並經院會逕付二讀、交付黨團協商。對此，立法院民進黨團副書記長林月琴就通批，藍白政治表言優先排案，真是丟光立法院的臉。

卓榮泰日前喊話要和立法院針對總預算部分進行辯論，而國民黨團今日提案表示，接受「歡迎來戰、電視辯論」戰帖，針對中央政府總預算中，攸關重大民生新興資本支出與新興計劃部分，在電視台舉行3場全國轉播的辯論會，由「國民黨三長Vs.行政院三長」。

對於國民黨團提案，林月琴就批評，這是把立法院當幼兒園？還是當電視台通告？許願想做什麼就做什麼，總預算明明可以在付委後，仔細、嚴謹、充分地和行政院討論和辯論，也都會全程直播，而且在國會殿堂的一言一行，都需要負起任責任；這樣的正當程序不用，立委不當，結果一直喊要辯論，去電視台當名嘴，到底有什麼問題？

她表示，前兩天藍白開彈劾全院委員會，結果不但自己唱獨角戲，甚至連自家人也不挺、沒幾個委員出席。現在還想要把立院當做政治表演舞台，一直說是依照憲法，邀請賴總統來國會「諮詢」，怎麼想也知道偷換概念，是想叫總統來「質詢」。但憲法法庭說得很清楚，是請總統來「國情報告」，不是來接受「質詢」，才不會上當。「要辯論、要討論，就付委！」

