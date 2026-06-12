國民黨揚言全面封殺監委 學者轟：只癱瘓不討論廢院 就是在鬼打牆扯後腿

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副總統蕭美琴今主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，圖左二為監察院長被提名人陳永興。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統府11日公布監察院第7屆正副院長及監察委員29人名單，其中包括國民黨前立委廖婉汝、新北市前副市長謝政達等人，有媒體引述不具名藍委透露，大多藍委堅守「廢人不廢院」立場，傾向「全面封殺」監察院人事案。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元今（12）日直言，在國民黨眼中，一切只有藍綠，沒有老百姓的未來。

葉耀元發文提及媒體報導，藍營內部對謝政達被提名監委一事非常震驚，謝是新北市長侯友宜競選2024年總統的核心幕僚，侯友宜現在全力協助國民黨新北市長參選人李四川接棒，若謝成為民進黨政府的監委，恐重挫國民黨士氣。

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葉耀元指出，國民黨繼續封殺監提名，只會讓監察院無法正常運作，其目的跟封殺大法官提名一樣，就是要癱瘓政府常態的運行。他直言， 「廢人不廢院」，是帶有極端惡意的話語，監察院若沒有存在的必要，國民黨身為第一大在野黨，應該要討論是否廢除監察院，但國民黨癱瘓監察院卻不願討論其存在的必要性，基本上就是在鬼打牆，扯後腿。

葉耀元痛批，國民黨只擔心自己人若成為監察委員，會影響國民黨的士氣，卻沒有思考民進黨其實是在跟國民黨伸出橄欖枝，讓政府具有跨黨派的組成，「可惜在國民黨的眼中，一切只有藍綠，卻沒有老百姓的未來」。

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