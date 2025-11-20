國民黨揚言祭黨紀 他酸：鄭麗文自己呢？

▲國民黨主席鄭麗文19日與民眾黨主席黃國昌會面，鄭麗文說，藍白合作將重建台灣民主。（圖／2025.11.19，林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日會面，為藍白合鋪路，為避免黨內有人扯後腿，鄭麗文更直言，惡意破壞，或者願賭不服輸，不惜破局參選到底，就會祭出黨紀處分，沒有模糊空間。資深媒體人黃創夏酸，國民黨動不動就祭黨紀，那「不拜介石，改拜吳石」的鄭麗文自己，什麼時候要祭黨紀？

黃創夏在網路媒體《放言》撰文指出，自從「不拜介石、改拜吳石」事件後，鄭麗文的政治立場屢被外界質疑，讓許多深藍支持者不僅議論，更感到失望，鄭麗文近期接受《日經亞洲》專訪，再度引發爭議，不僅在先前接受《德國之聲》專訪時表示，俄羅斯總統蒲亭不是獨裁者，這次更在訪談中稱全球民主評比名列前茅的台灣是「法西斯」。

黃創夏指出，這些言論並非個人立場，因為鄭麗文身為國會最大黨主席，發言具有重大政治指標性，加上民眾黨近期在多項議題上與國民黨唱和，使觀察人士認為藍白合作背後的兩岸政策正朝更親中的方向移動，這樣的趨勢引發學界、外交界及國際觀察者的擔憂，認為可能牽動台海局勢，引發不確定性。

黃創夏也提到，AIT 處長谷立言日前與鄭麗文會面僅一小時，國民黨雖聲稱雙方交換意見良好，但 AIT 未如慣例立即發布新聞稿或照片，反而在隔日由谷立言口頭強調「美國反對任何片面改變現狀」。四天後，AIT 才發布書面內容，但核心依然是同一句話，態度相當明確。黃創夏認為，此類語氣過去多用於警告北京，如今卻首次明確回應給台灣政治人物，十分罕見。

他指出，美國向台灣通常強調的是「承諾堅若磐石」或「維持台海和平穩定至關重要」，如今卻罕見採用針對中方的語彙對鄭麗文表達立場，背後意涵值得關注。黃創夏認為，這與鄭麗文近期在兩岸敘事上的轉向、象徵性動作與其實質權力地位有關，使外界感受到某種「山雨欲來」的氛圍。

黃創夏結論，國民黨強調黨紀不容模糊，但鄭麗文的兩岸與國際言行卻已引發廣泛爭議。他質疑，國民黨考紀會是否會採取一致標準面對這位黨主席，並強調外界正拭目以待國民黨是否能回應支持者的疑慮。

