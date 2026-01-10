即時中心／黃于庭報導

國民黨主席鄭麗文上任至今，親中路線一直備受爭議，近日還傳出停辦已久的「國共論壇」，將在本（1）月27日於北京復辦，更被外界認為，中央政府總預算及國防預算之所以持續卡關，正是為了其與中國國家主席「鄭習會」鋪路。對此，總統賴清德今（10）日表示，等鄭麗文對外說明後再來了解。

賴清德今日出席「2026 AI人才年會」，會前接受媒體聯訪，被問及此事時，他表示，國民黨尚未印證該傳聞，據傳鄭麗文會對外說明，等她說明之後再來了解。

廣告 廣告

快新聞／國民黨擋軍購為鄭習會鋪路？綠委驚爆「門票已湊齊」 賴清德回應了

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞資料照）

針對此事，民進黨立委吳思瑤昨日也痛批，這段時間全社會都在為總預算及軍購預算一起發聲，呼籲在野黨審查預算、做正事，沒想到國民黨積極在兩岸之間，促成所謂「國共論壇」或是「鄭習會」，忙著跟中國共產黨對話，而不是跟民意對話。

據傳國共論壇據將在月底登場，吳思瑤認為，這應當是為鄭習會暖身，3張門票是不是湊齊了呢？軍購預算連續擋了6次，是否已經獲得中共的基本肯定？先繳了一些頭期款？國民黨是否後續要進行更大筆的賣台交易？她也奉勸國民黨，不要存心只想跟中共打交道，而不管台灣現階段最重要的工作，就是民生預算、軍購預算，應該先顧好國安及民生。

原文出處：快新聞／國民黨擋軍購鋪路鄭習會？綠委驚爆「門票已湊齊」 賴清德回應了

更多民視新聞報導

國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」

遊客太多！日本白川鄉8分之一是台灣人 當地居民提醒「這一事」

家有喜事！「學姊」黃瀞瑩生了 柯文哲也來道賀

