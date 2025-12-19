國民黨擬下週啟動協調 江啟臣、楊瓊瓔搶掛「同框盧秀燕」看板

江啟臣、楊瓊瓔皆表態欲爭取國民黨提名競選台中市長。（翻攝自盧秀燕臉書）

2026台中市長選戰進入前哨戰，就在民進黨確定由立委何欣純出戰後，國民黨內的接班競爭卻更顯白熱化，立法院副院長江啟臣與國民黨立委楊瓊瓔陸續掛出與台中市長同框的賀歲看板，國民黨預計下週開始協調台中市長提名，江楊「看板戰」先開打。

繼江啟臣昨（18日）率先在市區掛出與盧秀燕合影的看板後，楊瓊瓔團隊今（19日）上午9時正式展開強勢反擊，選在台中各區域主要路口懸掛20面大型看板，看板設計主打楊、盧兩位女性領導人合體拜年，以「馬年行大運」為標語向市民賀歲。

楊瓊瓔掛出與市長盧秀燕同框的選舉看板。（楊瓊瓔服務處提供）

雖然江啟臣與楊瓊瓔相繼透過與盧秀燕合影來壯大聲勢，但盧秀燕本人的態度始終保持謹慎與中立。知情人士分析，市長肖像的使用必定經過本人同意，盧秀燕允許兩位潛在接班人同時掛出合體看板，雖具高度象徵性，卻也反映出她現階段「雨露均霑」的態度，並未明確指定接班人選，國民黨內部憂心，是否反而造成整合困難。

相較於民進黨早早定案由何欣純披掛上陣，國民黨中央預計下週才要開始啟動協調，目前藍營內部除了江、楊兩強相爭，提名機制與時間表仍如霧裡看花，基層對此出現明顯焦慮，擔心看板戰若持續延燒，恐演變為內耗。





