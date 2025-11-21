國民黨擬修國籍法「保障中配參政權」 黃國昌：落地生根就是手足同胞
台北市 / 武廷融 綜合報導
國民黨團昨(20)日召開記者會聲援因未放棄中華人民共和國國籍而遭到解職的原花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，並表示研議修《國籍法》「防小人條款」，保障中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範。對此，民眾黨主席黃國昌今(21)日回應，落地生根就是手足同胞，現在民進黨對法規上的恣意解釋，已造成許多新住民的權益造受侵害與剝奪。
鄧萬華因未放棄中華人民共和國國籍而遭到解職，她向花蓮縣政府提起訴願成功，撤銷原處分。內政部長劉世芳則回應，《國籍法》沒有解釋空間，當選民選公職在1年之內要放棄中華民國國籍以外的他國國籍。
國民黨團總召傅崐萁昨日痛批劉世芳「無知」，用《國籍法》否定《憲法》增修條文和《兩岸人民關係條例》，並稱《兩岸人民關係條例》講得非常清楚，國家尚未統一前，在一國有兩個區域，但都屬於中華民國。國民黨團書記長羅智強則表示，憲法之下大陸地區不是外國，從頭到尾沒有《國籍法》問題，國民黨團為了保障弱勢，將會研議修《國籍法》，修訂「防小人條款」，中配參政權不受國籍法限制，依照《兩岸人民關係條例》處理。
對此，黃國昌今日表示，台灣是一個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根就是手足同胞，但目前有關於中配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋適用自己創造出來的法規，導致這些新住民權利遭受侵害跟剝奪。
而民眾黨不分區立委備選名單中就有中配李貞秀，黃國昌指出，前主席柯文哲認為台灣有這麼多中配跟新住民，應該有自己的代表爭取相關權益，而民進黨在法規上恣意解釋適用，造成很多新住民跟中配權益遭受侵害跟剝奪。黃國昌強調，李貞秀參加民眾黨不分區立委名單，這部分會想辦法加以貫徹，「不要隨著人家恣意解釋適用法規，就陪著民進黨跳探戈，正本清源是要回到兩岸人民關係條例。」
花蓮村長「沒放棄中國籍遭解職」 國民黨擬修國籍法：保障陸配參政權不受限
花蓮陸配村長被解職 陸委會重申禁擁雙重國籍
藍指修國籍法保障陸配參政 內政部：法律清楚沒必要
