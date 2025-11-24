國民黨擬修國籍法 盧秀燕：公職及民代應唯一效忠中華民國

國民黨立院黨團擬修正國籍法放寬中配參政。台中市長盧秀燕今天表示，就現在國家的法律及個人意見，她認為公職及民代就應該以中華民國為唯一國籍、唯一效忠對象，僅持有一個國籍，有其他國籍是不應該的。

民進黨台中市議員陳淑華、江肇國今天在台中市議會市政總質詢。陳淑華指出，雙重國籍擔任公職人員或公務員有忠誠問題，雙重國籍者是要效忠哪一國，對台灣而言、中華民國而言，這是非常嚴重的問題。她針對國民黨立法院黨團擬修正國籍法為中配參政開後門，詢問盧秀燕對國籍法修正的看法，盧秀燕回應，中華民國是公務人員及民意代表唯一效忠的國家。

盧秀燕在答詢江肇國質詢則表示，不管是公務人員或民意代表，應該以中華民國為唯一效忠的對象，當然要持有一個國籍，就是中華民國國籍，不管公職人員或民代有其他國籍是不應該的，不管是中國、美國、日本或任何國家，都不應該，因為中華民國應該是公職及民代唯一效忠的國家。

江肇國進一步詢問盧秀燕說，盧秀燕針對擔任公職及民代就是要放棄中國籍的立場很明確，是否也同意藍營擬將中配歸化中華民國年限從6年縮短到4年。盧秀燕答詢則表示，她對此沒有評論，個人認為立委有其修法職權，但是否如此修法，還不曉得，這也是大家在臆測，對於臆測事情她不做評論，就現在國家的法律及個人意見，公職及民代就應該以中華民國為唯一國籍、唯一效忠對象。

盧秀燕還舉例指出，過去她在擔任立委時，不管是市議員或立委就有因為持有美國或其他國籍，被發現後不得不去職，道理很明白，沒有針對性，「只要是中華民國以外的國家都不應該是我們效忠的對象」，當然民眾有自由，不過，每個國家都有國籍的規定，有的國家是容許雙重國籍，但是對於公務人員及民意代表，都應該以中華民國為唯一國籍而且唯一效忠對象，這是非常清楚的。