國民黨擬修國籍法 盧秀燕：公職及民代應唯一效忠中華民國
國民黨立院黨團擬修正國籍法放寬中配參政。台中市長盧秀燕今天表示，就現在國家的法律及個人意見，她認為公職及民代就應該以中華民國為唯一國籍、唯一效忠對象，僅持有一個國籍，有其他國籍是不應該的。
民進黨台中市議員陳淑華、江肇國今天在台中市議會市政總質詢。陳淑華指出，雙重國籍擔任公職人員或公務員有忠誠問題，雙重國籍者是要效忠哪一國，對台灣而言、中華民國而言，這是非常嚴重的問題。她針對國民黨立法院黨團擬修正國籍法為中配參政開後門，詢問盧秀燕對國籍法修正的看法，盧秀燕回應，中華民國是公務人員及民意代表唯一效忠的國家。
盧秀燕在答詢江肇國質詢則表示，不管是公務人員或民意代表，應該以中華民國為唯一效忠的對象，當然要持有一個國籍，就是中華民國國籍，不管公職人員或民代有其他國籍是不應該的，不管是中國、美國、日本或任何國家，都不應該，因為中華民國應該是公職及民代唯一效忠的國家。
江肇國進一步詢問盧秀燕說，盧秀燕針對擔任公職及民代就是要放棄中國籍的立場很明確，是否也同意藍營擬將中配歸化中華民國年限從6年縮短到4年。盧秀燕答詢則表示，她對此沒有評論，個人認為立委有其修法職權，但是否如此修法，還不曉得，這也是大家在臆測，對於臆測事情她不做評論，就現在國家的法律及個人意見，公職及民代就應該以中華民國為唯一國籍、唯一效忠對象。
盧秀燕還舉例指出，過去她在擔任立委時，不管是市議員或立委就有因為持有美國或其他國籍，被發現後不得不去職，道理很明白，沒有針對性，「只要是中華民國以外的國家都不應該是我們效忠的對象」，當然民眾有自由，不過，每個國家都有國籍的規定，有的國家是容許雙重國籍，但是對於公務人員及民意代表，都應該以中華民國為唯一國籍而且唯一效忠對象，這是非常清楚的。
其他人也在看
金正恩談處決姑丈細節 脫北官員揭「金氏王朝」暗黑內幕
北韓金氏王朝的極權統治手段最近又有新內幕，一名逃亡到南韓的前北韓官員發表新書，揭露北韓權力核心的運作模式，包括金氏家族的私生活，以及震驚世人的血腥處決都一一曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
解放軍已做好攻台準備？美國會報告驚曝：能在幾小時內實施封鎖
即時中心／高睿鴻報導隨著政經及軍事實力蒸蒸日上，中國武力犯台的野心，也越來越難以掩藏。據悉，美國國會近期收到來自「美國—中國經濟與安全審查委員會（USCC）」的2025年度報告，當中特別提到，中國已大幅強化「幾乎沒有預警的情況下，突然封鎖、侵入台灣」的能力；甚至還有美方、台方官員評估，解放軍有能力在「數小時內」就完成封鎖。民視 ・ 1 天前
宏國白蝦雪崩！傳想與台復交 藍委：快動作
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見。主要就是因為宏都拉斯與台灣斷交後，轉而和中國建交，但卻重擊國家重要產業...今日新聞NOWNEWS ・ 21 小時前
鄭麗文回雲林力挺「最強棒」 曾支持郝龍斌的張家陣營全面歸隊
國民黨主席鄭麗文回到雲林故鄉，與過去力挺對手郝龍斌的「雲林張家」重修舊好，大讚立委張嘉郡是「最強棒」，支持她參選下屆雲林縣長！鄭麗文強調，先前黨主席之爭只是君子之爭，如今黨內已將恩怨翻篇，團結一致為了2026年大選共同努力。此次互動顯示，國民黨正積極整合黨內資源，凝聚共識，以迎接未來選戰挑戰。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
中國對台跨境鎮壓 明居正：「反台獨」是幫中共消滅ROC
中共持續對台發動認知戰，推進「反獨促統」。台大政治系名譽教授明居正今日強調，中共認知戰的新論述中，加入了「綠恐謀獨」、「賴清德是希特勒」等強烈標籤，這些標籤兩大目的是污名化台灣領導人，及製造「台灣是激進挑釁者」的印象。中共是聯合次要敵人、打擊主要敵人，先當你在「反台獨」時，其實你是在幫中共消滅中華民自由時報 ・ 21 小時前
台美軍演跨出一大步！ 陸戰隊「營級」首與美軍實兵對抗｜#鏡新聞
台美軍事演習，跨出一大步！鏡報報導，國造的玉山軍艦10月載著陸戰隊，執行「陸吼專案」，到關島進行1個月的移地訓練，也是我國陸戰隊首度以營級作戰單位，跟美軍實兵對抗。專家指出，這不僅能夠強化陸戰隊的實戰經驗，也象徵台美互信，能在印太區域發揮聯防效果，嚇阻共軍。鏡新聞 ・ 1 天前
中日衝突延燒 美國公開挺日 台灣支持水產
日本首相高市早苗的涉台言論，引爆中日關係全面惡化，戰火更延燒到南韓。中國政府宣布，高市早苗錯誤言論，破壞中日韓合作基礎，因此取消下週的三方文化交流會議。對於北京當局刻意升級事態，美國國務院強烈警告不可縱容中國的霸凌行為，也透過駐日大使公開表示挺日到底。台灣也大動作伸出援手，總統賴清德呼籲國民一同享用日本水產；而衛福部食藥署在剛剛最新公告，即日起全面取消福島食品進口限制，回歸一般邊境管制。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
中國國民黨黨慶誌慶 洪秀柱揭「當前台灣兩股危險力量」
今（24）日是中國國民黨黨慶，國民黨前主席洪秀柱於臉書發文，強調「兩岸同屬一中」的政治立場，並批評日本首相高市早苗的「冒進言行」和賴清德政府的「無能與失策」。中天新聞網 ・ 7 小時前
反對近親通婚 醫：畸形兒案例多、勿忽視健保負擔
（中央社記者陳婕翎台北24日電）立法院建議研議將旁系血親禁婚範圍適度限縮至四親等以內可行性。醫界人士認為，表兄弟姐妹通婚生出畸形兒案例屢見不鮮，對家庭造成衝擊、增健保負擔，立法應具前瞻與穩定性。中央社 ・ 1 小時前
賴清德發文「不該緬懷共諜」 鄭麗文：國家英雄不應做為政黨攻擊工具
國民黨主席鄭麗文日前出席統派舉辦白色恐怖追思活動，追思對象竟包含共諜將領吳石，昨總統賴清德臉書發文向黃百韜及當年為國犧牲的烈士，致上最高的敬意並表示應緬懷國軍官士兵袍澤，不是共諜。對此鄭麗文今（23）日受訪表示，不應把國家英雄做為政黨攻擊工具，更不該被政治消費。自由時報 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」言論會讓中日關係「政冷經也冷」嗎？
本月因高市早苗「台灣有事」的言論引發的紛爭，使得「政冷經熱」有可能轉變為「政經俱冷」的新局面。中國短短幾天之內，報復措施頻密——暫停日本水產進口、停止牛肉進口磋商、發佈旅遊和留學警告。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
若2026藍白新北共推黃國昌？藍議員曝內參民調喊：我會怕死啦
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰。國民黨新北市議員林金結拿出一份內參民調說，若藍白共推黃國昌選新北「我會怕死啦」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不滿高市早苗台灣有事論！中國氣炸「再向聯合國告狀」 拒赴日中韓峰會
日本政府以議長國身分推動明年1月在日本舉行日中韓三國峰會，《共同社》報導，但多名外交消息人士22日透露，日本私下向中韓提出時程構想後，中國以強烈反對為由拒絕參與，導致目前連協調時間都無法進行，峰會前景陷入不明朗。首相高市早苗近日在國會就「台灣有事」答覆時表示，「若涉及武力行動，可能符合《安全保障相關法》下集體自衛權適用的『存立危機事態』」，相關說法引發中國......風傳媒 ・ 1 天前
高市早苗「台灣有事」引北京制裁 蔡正元：日本哪來的膽識？
日本首相高市早苗11月7日「台灣有事」的說法引發中國大陸採多管道強烈制裁。大陸駐聯合國代表傅聰致函聯合國秘書長古特瑞斯，闡明官方立場，並強調日方若膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，陸方將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。對此，前立委蔡正元作出評論。中天新聞網 ・ 1 天前
林岱樺造勢轟檢調「殺人滅口」 再喊「天公伯不同意」
涉入詐領助理費案的，民進黨立委林岱樺，拚高雄市長初選，22日在旗山舉辦第二場造勢活動，踩進了邱議瑩的大本營，一上台，林岱樺就狂轟檢調，對她斷手斷腳還不夠，還對她下封口令，就是所謂殺人滅口，林岱樺甚至再度搬出天公伯背書，捍衛清白。 #林岱樺#高雄市長初選#狂轟檢調東森新聞影音 ・ 19 小時前
2026金門縣長選戰 恐三強爭霸
明年地方公職人員選舉倒數，金門縣長陳福海因「排黑條款」無法參選連任，早就著手培養副縣長李文良「接班」出席各重要活動並處理兩岸事務，不少支持者拱李文良參選。此外，國民黨立委陳玉珍早已決定參選，前縣長楊鎮浯也傳出有意回鍋，金門縣長選舉恐成「三腳督」之爭。中時新聞網 ・ 11 小時前
藍綠紅對話之必須
鄭麗文日前在《中國時報》訪問中說：「兩岸和平非國民黨一廂情願就可，若無對岸呼應、國際社會支持，無法落實。」這席務實的敘述，跨出了長期以來國民黨的思維窠臼，清醒地指出兩岸和平需要多方面的條件配合。中共近年對於統一已有自己的戰略進程，國民黨在台灣的代表性逐漸降低，由此國共之間的合作難盡其功，猶需考量民進黨與美日等關鍵因素。中時新聞網 ・ 1 天前
旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺:25年青春都獻給鄉親
南部中心／綜合報導有意角逐2026高雄市長的立委林岱樺，週六在旗山舉辦造勢活動，現場湧入超過兩萬人，林岱樺在台上情緒激動，透露自己八個月來委屈的心情，希望民眾可以看到她的努力，給她初選公平競爭的機會。有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）主持人：「林岱樺，林岱樺凍蒜。」民進黨立委林岱樺，俏皮活潑跳舞進場，有意角逐2026高雄市長的她，在旗山舉辦盛大造勢活動，現場湧入超過兩萬人力挺。民進黨立委林岱樺：「岱樺的認真打拼，是25年所有的青春，所有的力氣，都獻給我們鄉親。」林岱樺上台宣講透露，她所有的青春都奉獻給高雄，但過去這段時間，她被攻擊抹黑、被檢調追殺，讓她感到非常委屈。民進黨立委林岱樺：「因為我的民調衝到第一名，所以過去這段時間，清清白白的岱樺，讓人攻擊讓人抹黑，讓檢調來追殺，用了整整八個月的時間，用盡各種手段，要讓岱樺斷手斷腳，還用起訴書，不存在的曖昧簡訊來糟蹋我，高雄地檢署還要對岱樺下封口令。」有意角逐2026高雄市長的民進黨立委林岱樺，在旗山舉辦盛大造勢活動。（圖／民視新聞）而這次的造勢地點，選在旗山，向來都是同黨對手，邱議瑩的大本營，林岱樺上次在岡山造勢，這次選在旗美，開頭三場就直攻高雄三山，也被認為佈局意味濃厚。民進黨立委林岱樺：「困苦的時候我就從哪裡開始，那三山當中，第一個我選在岡山，就是在台美關稅當中，整個扣件業，民進黨立委林岱樺，金屬相關產業的重災區，大旗美地區，更是我們這幾次風災區，所以這也是在大旗美地區，我希望他好山好水。」林岱樺端出政策牛肉，把握初選前衝刺的黃金時光，要爭取更多選民支持。原文出處：旗山造勢湧入超過2萬人 林岱樺：25年青春都獻給鄉親 更多民視新聞報導賴瑞隆推首支形象廣告 邱議瑩:兄弟登山一起努力民進黨立委挺日相高市 邱議瑩與許智傑同台相挺林岱樺倡議高雄護國產業 與日本交流協會討論台日關係民視影音 ・ 1 天前
賴清德大吃壽司挺日本農漁產 藍委不滿：自己國家農漁品不救
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導日本首相高市早苗因對台海安全問題主張與中國發生衝突，遭停止進口日本水產、赴日觀光反制，總統賴清德則發文大吃壽司力挺...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AIT列機敏地 「保二特」完成軍訓後赴淡水海纜站操演｜#鏡新聞
為了因應中國灰色地帶侵擾行動加大，最近剛完成軍事訓練的警政署保二特機動中隊，今天(11/24)在淡水河口陸域的淡水海纜站，實施關鍵基礎設施防護操演，同時印太局勢因為中日升溫，日本防衛大臣小泉進次郎11/23視察與那國島，還宣布部署飛彈的計畫，我國外交部評估，日本舉動是有助維護台海安全。鏡新聞 ・ 2 小時前