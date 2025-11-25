國民黨擬修法保障陸配參政！盧秀燕表態：公職及民代應唯一效忠中華民國

記者吳泊萱／台中報導

立法院國民黨團擬修「國籍法」保障陸配參政，台中市長盧秀燕表態，公職及民代只能持有一個國籍，就是中華民國。（圖／台中市府提供）

立法院國民黨團擬修改「國籍法」保障陸配參政，並縮短入籍時間至4年。面對陸配相關爭議，台中市長盧秀燕表示，她認為公職及民代應以中華民國為唯一國籍、唯一效忠對象，且只能持有中華民國國籍，有其他國籍都不應該服務公職。

針對立院國民黨團擬修法，讓陸配參政不受國籍法規範，台中市長盧秀燕在議會總質詢時，遭議員詢問看法，盧秀燕正面回應，強調我們國家一定要是中華民國國籍才能服務公職。

盧秀燕表示，無論是公務員或民意代表，都應以中華民國為唯一效忠對象，只能持有一個國籍，就是中華民國國籍。除此之外，持有其他國籍都是不應該的，無論是中國、美國或日本等其他國家都不應該服務公職。

