國民黨擬修法，聲援中配參政權「不受《國籍法》規範」。（國民黨團提供）

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華，遭內政部依《國籍法》第20條要求其提出放棄中國籍，否則將解職，她向花蓮縣政府提起訴願，訴願委員會日前決議撤銷原處分。內政部長劉世芳堅持必須依《國籍法》辦理，沒有解釋的空間。國民黨團今（20）日上午召開會，並表示將研議提出《國籍法》修法，制定「防小人條款」，中配參政權不受《國籍法》規範，保障中配參政權。

總召傅崐萁指出，人民是否能在台灣好好地生存發展、基層安居樂業，不受到賴清德政府霸道集權打壓？國民黨團必須為這群在基層打拚、受到迫害的國人來發聲，這也是國民黨一貫的立場。「賴皇帝」打壓小中配，已經到令人髮指的地步，中配們深受恐懼的壓迫，連來到國會殿堂表達自己遭到迫害的勇氣都沒有。國民黨團感謝4位敢於對抗專制政權的人權律師，他們一路陪伴被欺負、被凌虐的基層中配，在法律層面為其發聲。

書記長羅智強表示，民進黨第一個主張「取得放棄中國大陸國籍證明」，否則剝奪中配參政權的立法委員，就是民進黨不分區立委沈伯洋。現在嚇破膽的黑熊，近期不斷找過去打壓的立法院長韓國瑜保護他。羅智強說，「賴皇帝」清算中配的主張基礎，就是來自沈伯洋要求中配，必須提出放棄中國國籍證明。

羅智強表示，很顯然民進黨政府就是違法濫權打壓中配，過去幾任總統都是依據《兩岸人民關係條例》來處理大中國人民事務，只有沈伯洋和賴清德用《國籍法》打壓中配。國民黨團為了保障中配合法參政權，將會推出《國籍法》修法，制定「防小人條款」中配參政權不受《國籍法》規範。

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華表示，她從去年11月到現在整整1年，每天半夜她3支手機都有黑熊、青鳥打電話要她滾回中國，她白天要工作要養家賺錢，每天要抱她行動不便的老公，本來70公斤因為解職暴瘦10公斤，她想請問賴清德、劉世芳，她到底哪一點不符合台灣媳婦的資格？她其實在新加坡、紐約都有親戚，她可以走，但是她走了，孩子怎麼辦？她難道不是新台灣之子的母親嗎？

人權律師李岳洋表示，目前唯一的爭點在於中配是否適用《國籍法》第二十條。就《兩岸人民關係條例》來說，是呼應《憲法》將中華民國區分「台灣地區」與「大陸地區」，是以戶籍作為區分的精神依法論法，不應該以《國籍法》剝奪人民參政權。

