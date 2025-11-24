國民黨擬修《國籍法》引議 盧秀燕：中華民國國籍才能擔任公職

台中市 / 武廷融 綜合報導

國民黨團日前喊出將修《國籍法》「防小人條款」，保障中國籍配偶參政權不受《國籍法》規範，引發各界熱議。而台中市長盧秀燕今(24)日被問到是否贊修法？盧秀燕表示，一定要是中華民國國籍才能服務公職，「不管公職人員或者民意代表，應該以中華民國為唯一國籍，也是唯一效忠的國家」。

國民黨團日前聲援因未放棄中華人民共和國國籍而遭到解職的原花蓮縣富里鄉學田村長鄧萬華，稱大陸地區不是外國，並將研議修《國籍法》，修訂「防小人條款」，中配參政權不受國籍法限制，依照《兩岸人民關係條例》處理。

廣告 廣告

台中市議員陳淑華今日在台中市議會總質詢時，詢問市長盧秀燕是否贊成國民黨立法院團的修法？盧秀燕表示，「我們國家一定要中華民國籍才能服務公職，哪一個國籍都不應該服務公職。」

而議員江肇國則詢問盧秀燕對修國籍法的看法，盧秀燕強調，不管公職人員或者民意代表，應該以中華民國為唯一國籍，也是唯一效忠的國家，所以如果有其他國籍是不應該的，包括中國、美國、日本等國籍。

原始連結







更多華視新聞報導

台中市消防局用中國製無人機 盧秀燕要求嚴查

花蓮村長「沒放棄中國籍遭解職」 國民黨擬修國籍法：保障陸配參政權不受限

花蓮中配村長「沒放棄中國籍遭解職」訴願成功 劉世芳：國籍法沒解釋空間

