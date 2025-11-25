國民黨擬修《國籍法》 律師怒：中國人沒投票權、台灣反而保障他參政權？

即時中心／温芸萱報導

國民黨立院黨團近期擬修《國籍法》，放寬中配參政限制，讓取得身分證的中國籍配偶無須放棄原國籍即可參選，引發爭議。對此，律師林智群今（25）日在臉書痛批藍營，質疑修法恐讓中國籍人士直接投入台灣公職，甚至涉及國安敏感單位，怒轟國民黨選前喊福國利民，結果卻推政治法案，他怒嗆「中國人民在中國沒投票權，台灣反而保障他的參政權？」

依現行《國籍法》規定，若要擔任民選公職，須在就任前一年內放棄外國國籍，中國籍也包含在內。不過，國民黨立院黨團近期擬提出修法方向，希望放寬相關限制，使取得身分證的中國籍配偶（中配）無須放棄原國籍即可參政，引起外界批評。

律師林智群今日就在臉書發文痛批，國民黨提案等於讓中國籍人士「不必放棄中國籍就能參選、擔任台灣公職」。他更酸，若修法通過，不只可以選舉，甚至還能當公務員，「那麼被親中總統選進國安會工作，也是可以的」。

接著，林智群怒轟，國民黨選前喊出「福國利民」法案，如今卻將心力放在政治性修法，質疑是「圖利中國人民」。他嘲諷，中國人民在中國都沒有投票權，「結果台灣反而保障他們的參政權？頭殼壞去了嗎？」。





