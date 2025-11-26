國民黨擬修《國籍法》！林濁水憶「1不幸案例」：這當然要

政治中心／黃依婷報導

花蓮縣富里鄉學田村前村長鄧萬華日前遭內政部要求放棄中華人民共和國國籍，否則將解職；國民黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》擬透過修法解套，引發各界反彈。對此，前立委林濁水也表達看法，直言「這當然也要修法」，但和國民黨修法內容完全南轅北轍。

林濁水發文，對於陸配國籍問題，考慮到要他們回中國放棄國籍會遇到大麻煩，甚至被迫害，因此讓他感到不切實際，像是富察（李延賀）就是一個非常不幸的例子，而國民黨的修法又是胡搞，他也建議「採取提繳中國證件並註銷然後宣誓入籍效忠我國的方式」，也表達立場「這當然也要修法，但和國民黨修法內容完全南轅北轍」。

據了解，富察於2023年返上海探親、處理戶籍註銷等事宜後失聯，國台辦於今年3月26日舉行例行記者會，陳斌華表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。

陸委會當時也表示，本案發生迄今已2年，期間中共有關單位均未對外或對家屬說明李延賀所涉犯之事實、相關證據及司法程序進度，並充分給予當事人及家屬應有的權益保障。且本案國台辦表示是「公開審判」，但在3月17日才經國台辦對外證實，而這個公開審判的案件，外界卻又是在今日經國台辦勉強吐露後，才能知道李延賀遭判決的刑度，完全證實了本會日前說過，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當作政績宣傳樣板，並試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服，何來誣衊之說。

陸委會強調，本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證國人赴陸一定要有風險意識。

