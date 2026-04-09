國民黨擬徵召魏平政選彰化縣長？謝衣鳯坦言「贏不了」：基層強烈反彈

記者詹宜庭／台北報導

謝衣鳯今日接受媒體人黃暐瀚專訪。（圖／翻攝自POP Radio聯播網）

國民黨彰化縣長人選難產，除了立委謝衣鳯、彰化縣前副縣長柯呈枋、彰化縣工策會總幹事洪榮章有意參選外，傳出黨中央有意直接徵召律師魏平政；而黨中央日前也調整人事，讓現任縣黨部主委謝衣鳯接任中央副秘書長，謝則表明不接，會繼續爭取縣長提名。針對黨中央有意直接徵召律師魏平政，謝衣鳯今（9日）坦言，基層強烈不認同，「這擺明就是一個贏不了的局，這時候徵召魏平政贏不了！」

謝衣鳯今日接受媒體人黃暐瀚專訪。黃暐瀚問及「如何解讀黨中央安排她接任副秘書長，並讓前立委蕭景田接任彰化黨部主委？」謝衣鳯表示，尊重黨中央的安排，自己曾擔任國民黨立法院黨團書記長，也曾任中央黨部副秘書長，所以這次並非升任，而是回鍋；對她而言，黨務並非她最想從事的工作，她仍會全力爭取代表國民黨參選彰化縣長。

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黃暐瀚追問，目前看來黨中央似乎不打算讓她與柯呈枋、洪榮章比民調，而是另行徵召魏平政參選？謝衣鳯表示，自己必須表達基層強烈不認同。此次傳出國民黨徵召魏平政參選，不僅地方黨部、基層支持者，就連中間選民也感到難以理解。她說，她不會批評魏平政，因為對方是好人，但在此時點投入選戰，對他是否有利仍有疑問。此外，3位有意參選的人都在地方深耕已久，「你不能忽略人家過去的努力啊，未來一定要尋求大家共同支持才能勝選。」

黃暐瀚說「目前彰化縣由國民黨執政，照理應透過初選產生人選，艱困選區才採徵召方式」，並詢問她對產生人選機制的建議。謝衣鳯則回應，國民黨初選方式多元，包括民調或七三制等，現在時間近了，她會持續尋求各方共識。她也提到，目前看來黨中央傾向徵召魏平政，而推薦魏的蕭景田又接任彰化黨部主委，黨中央應盡量減少分歧，才能團結爭取勝選。

黃暐瀚再問，若黨中央最終確定徵召魏平政，她將如何因應？謝衣鳯坦言，「我會跟黨中央說基層反彈，這擺明就是一個贏不了的局，這時候徵召魏平政贏不了！」

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