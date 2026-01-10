國民黨擬放行TPASS月票、生育補助預算 賴清德：為德不卒

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

今年度中央總預算案持續卡在立法院，導致2992億預算無法動支，傳出國民黨有意先放行33項新增計畫預算，其中包括TPASS通勤補助、各縣市治水經費、每胎補助增加至10萬元等。對此，總統賴清德今（10）日表示，國民黨只讓少數民生預算通過是為德不卒，國家總預算案是環環相扣，更完整地將總預算交付審查才是正確之道。

總統賴清德今（10）日表示，國民黨只讓少數民生預算通過是為德不卒，更完整地將總預算交付審查才是正確之道。（資料照）

賴清德今早出席2026 AI人才年會。他會前受訪表示，國民黨能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數的民生預算通過，這是為德不卒，因為國家總預算是環環相扣。

廣告 廣告

賴清德舉例，沒有國防預算，沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展；沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生；不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活，希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹地讓整個中央政府總預算交付審查，並能儘速通過，這才是正確之道。

針對AIT處長谷立言日前找台北市長蔣萬安談如何加強台美安全合作，但藍白卻多次阻擋規模1.25兆的國防特別預算。賴清德表示，他要謝謝谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定，是國際社會所重視的，非常期待谷立言處長的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性。

賴清德說，台海和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素，因此國防預算或是國防特別預算，都應該儘速交付審查，讓它能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民的期待，也能夠回應國際社會的期待。

更多FTNN新聞網報導

藍白提案彈劾總統 賴清德轟浪費時間：我不貪不取、沒違法目的何在？

轟藍白用各種理由擋總預算案 賴清德動怒：有什麼資格跟人家談憲政？

TPASS月票補助恐斷炊 行政院喊話北北基桃市長：應請區域立委審總預算

