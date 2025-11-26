國民黨擬為中配修《國籍法》！侯友宜：就是要效忠中華民國態度不變

政治中心／綜合報導

內政部要求中國籍配偶擔任公職，必須依照《國籍法》放棄中華民國以外國籍，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》放寬中國人參政，為中配參政權解套。對此，今（26）日新北市長侯友宜強調，「我們的國家叫中華民國，每一個人就是要效忠中華民國，所以是我們的態度都不變的。」

對於國民黨立法院黨團總召傅崐萁提案修《國籍法》放寬中國大陸配偶參政，內政部長劉世芳25日受訪回應，依照《兩岸人民關係條例》，中國人到台灣來，只要申請到合法的許可，在台灣的生活福利、工作方面都是受到同樣保障，唯一比較不同的地方是，因為《國籍法》規定要對單一國家效忠，而她已多次重申，《國籍法》相關規定是針對中華民國以外的任何國家都是同樣的，並沒有例外，「如果有人把特別的國家或地區修法或排除掉的話，這才有點像是標籤化的處理」。

至於台中市長盧秀燕表示，公職人員與民代需唯一效忠中華民國，包括中國籍在內，無論擁有哪一國國籍都不該服務公職，等於支持內政部的作法；桃園市長張善政則稱，中央以《國籍法》討論中配參政資格，在法理層面上有疑慮，基於尊重人權的前提，他認為讓中配獲得機會參政是好事。

侯友宜上午出席市政會議後，聯訪時被問到「國籍法」修法一事時表示，在國家的安全的前提底下，如何用人道的方法，這個議題上是可以充分溝通跟討論，「最重要的我們的國家叫中華民國，我們每一個人就是要效忠中華民國，所以是我們的態度都不變的。」

