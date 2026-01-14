國民黨擬重啟國共論壇 邱垂正設紅線！禁止政治協商

外界傳出國民黨計畫恢復停辦已久的「國共論壇」，預計在1月底登場。陸委會主委邱垂正13日對此表示，希望任何團體前往中國大陸進行交流時，必須符合《兩岸人民關係條例》及相關法律規範，不得與大陸針對涉及公權力的事項或政治性協議進行協商，並應注意社會觀感與國際視聽，共同維護國家主權尊嚴。

陸委會主委邱垂正。（資料圖／中天新聞）

陸委會及台港經濟文化合作策進會共同舉辦第5屆「港覺濠台IG圖文徵選活動」，在西門紅樓舉行頒獎典禮。邱垂正在活動前接受媒體訪問時，針對國共兩黨若達成任何協議是否有觸犯法規疑慮的提問作出回應。

廣告 廣告

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

邱垂正指出，依照《兩岸人民關係條例》規定，未經政府授權，任何團體不得與大陸針對涉及公權力的事項進行政治性的協議或協商。他呼籲任何團體前往大陸進行交流，都要符合兩岸條例以及相關法律的規範，必須秉持對等尊嚴原則，不預設前提來進行有意義的交流。

邱垂正進一步強調，前往大陸交流必須注意社會觀感與國際視聽，不要配合中共統戰分化台灣內部的團結，或者誤導國際社會的視聽與認知，應共同維護國家主權尊嚴以及國家利益。

延伸閱讀

台股明有望挑戰歷史高點！專家：記憶體股成關注焦點

華邦電股價衝新高！藝人香蕉「跌到13元都沒賣」 獲利84萬嗨喊：提早圓夢

記憶體股還有戲？專家估美光財報亮眼 華邦電、南亞科繼續飆