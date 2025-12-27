國民黨擬1月通過2026直轄市議員提名辦法 維持「N+1」、青年新人百分百加權

國民黨前發言人李明璇。周志豪攝



記者周志豪／台北報導

迎戰2026直轄市議員選舉，國民黨預計1月間將通過直轄市議員提名辦法。目前規劃，確定將延續過去兩屆直轄市議員提名的「N+1」制度，新人與青年「初選民調」加權總計，原則也會維持在前主席朱立倫時代最多加權百分百。

所謂「N+1」制度是指，當在議員選區中，國民黨擬爭取連任的「現任議員席次數」（N）少於「擬應提席次數」時，欲爭取連任的現任議員部分，全數保障提名，而「剩餘未提滿席次數」（+1）部分，則由有意角逐新人去爭取。

而若在議員選區中，有意角逐連任的「現任議員席次數」與「擬應提席次數」相當或較多，代表沒有「+1」（剩餘未提滿席次數）空間，那所有現任議員必須與有意角逐新人一起初選。

至於屬「N+1」制度配套的新人與青年民調鼓勵加權，2018年時採首度參選新人民調均加權10%，若是35歲以下青年參選還可再加權15%、36歲至40歲青年則可加權10%，也就是說同時具新人與青年身分加權累計最高25%。

2022年朱立倫為鼓勵青年參選，不僅將首度參選或首度爭取黨提名參選新人民調結果加權提高為30%，35歲以下青年參選，初選民調還可再累計加權70%；36歲至40歲參選者，民調則可加權50%，也就是青年新人加權累計最高100%。

黨務人士坦言，雖要保障新人，但也須考慮實際選舉時勝選實力，上屆青年新人加權累計最高100%，要再提升空間有限；相對的，若要將青年加權削減，又可能被外界質疑鼓勵青年、新人參政決心，目前構想就是維持最高100%。

值得一提的是，2018年首創國民黨首度實行「N+1」直轄市議員提名制度，就是現任副秘書長兼組發會主委李哲華。

