國民黨擬3月底民調決定中市長提名 盧秀燕說話了

國民黨台中市長人選未決，國民黨昨天表示，擬於3月底前最後一週完成民調。台中市長盧秀燕今天表示，選戰兵貴神速，若2名擬參選人都準備好了，3月底再來辦初選「我覺得太晚了」。

台中市長盧秀燕。（圖／盧秀燕臉書）

國民黨昨天發布新聞稿指出，有關台中市長提名，經過充分溝通和說明，有意參選的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將儘速邀集2人，挑定3家民調機構和檔期，擬於3月底前最後一週完成民調作業。

國民黨立委楊瓊瓔。（圖／楊瓊瓔臉書）

盧秀燕今天出席活動接受媒體聯訪時表示，國民黨是有制度的政黨，長期以來都有公平初選辦法，既然有2名優秀的擬參選人，都同意採取全民調，「那不如早點挑個黃道吉日，把兩人民調辦一辦」。

立法院副院長江啟臣。（圖／江啟臣臉書）

盧秀燕強調，台中市是1個大城市，選戰兵貴神速，宜早不宜遲，她認為2人都已經準備好，現在是2月初，如果3月底再來辦初選「我覺得太晚了」。

媒體提問美國在台協會（AIT）在兩週內3度到訪台中的看法，盧秀燕說，AIT三度到台中來拜訪，代表對台中市特別的友善和重視。

另外，國民黨副主席蕭旭岑6日接受廣播專訪，針對近日數名美國參議員批評在野黨立委議題時表示，美國在台協會處長谷立言（Raymond Greene）只比科長大一點，台灣卻被比司長小的官員要求，認為很奇怪。

對此，盧秀燕表示，台美關係從來都不是小事，尤其美中台三角關係，關係到台灣的安全、兩岸的和平，還有區域的繁榮和穩定，所以要更加的重視，而且要不斷的爭取國際間的支持。

江啟臣今天受訪時也表示，每個國家有自己內部的民主政治，特別是民主國家，各黨派都有不同的立場與角度，大家都互相尊重，至於谷立言的身分，依照美國國務院行政層級，應該是大使層級。

江啟臣提到，若對照美國軍方層級，谷立言應該是中將等級，外交基本上是相互尊重，民主國家內部政治應該透過黨派之間對話、協調與協商，做出對台灣與對人民最有利的共識。（中央社）

