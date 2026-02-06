國民黨擬3月底民調決定台中市長提名 江啟臣：違背協議 黨中央應說明

國民黨備戰年底台中市長選戰，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均爭取提名參選，人選尚未確認。國民黨今天表示，擬於3月25日至3月31日完成民調作業。江啟臣對此表示，黨中央對外宣布民調時間，明顯違背提名協議中「不對外公布民調時間」等內容，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。

台中市長人選未決，國民黨6日表示，擬於3月底前最後一周完成民調。有意參選的立法院副院長江啟臣（圖）表示，黨中央對外宣布民調時間，明顯違背提名協議內容，請黨中央立即對外說明並澄清。（中央社資料照）

國民黨備戰年底縣市長選戰，台中市長部分，江啟臣及楊瓊瓔均有意爭取參選。江啟臣日前已簽署黨中央的提名協議，楊瓊瓔也表示會簽署；基層民代希望可盡速定於一尊，讓台中市政與建設得以延續。

國民黨今天發布新聞稿指出，針對台中市長提名人選，經充分溝通及說明，江啟臣、楊瓊瓔皆已簽署協議；未來根據協議事項，中央提名協調小組將盡速邀集江啟臣、楊瓊瓔，挑定三家民調機構和檔期，擬於3月底最後一周，3月25日至3月31日完成民調作業。

楊瓊瓔透過新聞稿表示，她先前與江啟臣已同步表態，願意簽署同意黨中央提名協議，顯示雙方對於「團結一心」已有共識。經協調確認，將由黨中央辦理內參全民調決定提名人選，民調擬將於3月25日至3月31日進行。

楊瓊瓔說，透過制度，清楚將競爭放進軌道，是民主政治應有的樣貌，她對此抱持正面態度，也樂見其成。此安排對於所有參與者都是公平的，也符合公開、公正原則，更重要的是，已確定民調時間與方式，有助安定基層情緒，也讓台中市長提名有清楚、穩定的方向。

不過，江啟臣稍晚發布聲明指出，基於尊重黨中央，他在第一時間收到中央提名協調小組台中市長候選人提名協議事項，即簽署同意並回傳黨中央；但今天黨中央對外宣布「擬於3月底前的最後一周完成民調作業」，明顯違背協議內容的「不對外公布執行民意調查時間、機構等相關事項」。

江啟臣表示，他除了在1月16日外，後續從未參與任何協調會議，黨中央也未向他確認，當然無所謂「同意民調擬將於3月25日至3月31日期間進行」，更無所謂共識，否則即與協議有違，不容混淆，故特此澄清。此舉對外公開民調時間，讓民意調查受外力介入，導致民調結果失真，黨中央發布的訊息竟與協議事項有違，請黨中央立即對外說明並澄清，以正視聽。