國民黨支持度增3.9％ 游盈隆點3短期因素

台灣民意基金會今（18）日公布11月全國性民調，圖為台灣人的政黨支持傾向。（圖／截自台灣民意基金會網站）

台灣民意基金會今（18）日公布11月全國性民調，其中針對台灣人最支持的政黨，調查結果顯示，民進黨31.1%、國民黨25.8%、民眾黨14.7%。與10月進行相比，民進黨支持度下滑1.8個百分點、國民黨上揚3.9個百分點、民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，國民黨在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後還飆漲近3.9個百分點，歸納起來，至少3個短期因素可能有助於國民黨11月支持度提升。

台灣民意基金會問到「台灣目前有多個政黨，民進黨、國民黨、民眾黨…等等。在所有政黨中，您個人最支持的是哪一個政黨？」結果發現：31.1%民主進步黨，25.8%中國國民黨，14.7%台灣民眾黨，2.4%其他政黨合計，24.7%沒特別支持哪一個政黨，1.3%不知道、拒答。換句話說，最新民意顯示，二十歲以上台灣人，三成一支持民進黨，二成六支持國民黨，一成五支持民眾黨，其他小黨合計2.4%，二成五中性選民。

根據民調顯示，與上個月的民調相比，台灣人政黨支持傾向出現若干變化。民進黨支持度下滑1.8個百分點；國民黨上揚3.9個百分點，民眾黨略增0.3個百分點，中性選民下滑2.6個百分點。

游盈隆表示，民進黨方面，目前以三成一支持度，仍穩居台灣第一大黨。經歷大罷免超級風暴後，雖連續兩個月有復甦跡象，但這個月再下滑1.8個百分點，和大罷免大失敗之前榮景相比，顯得消瘦不少。此外，受大罷免重創之前，民進黨曾輕鬆一打二還綽綽有餘，如今藍白支持度相加已超過綠9.4個百分點。這是一個嚴重的警訊，尤其2026地方選舉已經是胎動階段。

接著，游盈隆提到，國民黨方面，過去一個月，政黨支持度上揚3.9個百分點，幅度不小，尤其在新任黨主席鄭麗文諸多爭議性言論與作為之後，更顯離奇。政黨支持度起伏必有其內在因果。

游盈隆說，歸納起來，至少3個短期因素可能有助於國民黨11月支持度提升：一、政府普發一萬元現金，11月5日起接受登記；台灣民意基金會本月民調也顯示多數民眾歸功於在野黨；二、近期國民黨力推「停砍公教年金」，為數眾多的退休或現任公教人員因預期受益而表態支持；三、國民黨與民眾黨近期力推恢復「公投綁大選」，引起廣大民眾共鳴。這3大短期因素是否相當程度抵銷了鄭麗文變數的負面效應？值得推敲。

游盈隆指出，民眾黨方面，過去四個月，政黨支持度都維持在14個百分點上下，沒有明顯起伏，可以算是一種新均衡狀態。小草很黏，讓人印象深刻，但與去年總統大選期間的盛況相比，恍如隔世。柯文哲京華城案，台北地院預計四個月內宣判，那將是攸關民眾黨命運的歷史轉折點。

本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受本基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。

訪問期間是2025年11月10-12日，共三天；對象以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法為市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual-framerandomsampling），市話70%，手機30%。有效樣本1085人，市話760人，手機325人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.98個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會(TPOF)。

