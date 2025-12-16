國民黨支持游淑貞角逐縣長大位

國民黨花蓮縣黨部辦理一三一週年黨慶活動，代表黨主席鄭麗文前來出席的副主席李乾龍在致詞時喊出「明年對花蓮縣長選舉的信心，來自於吉安鄉長游淑貞」，並兩次提到對游淑貞的讚賞，外界解讀，國民黨中央已明確表態，支持游淑貞代表國民黨角逐縣長大位（見圖）。

據此，游淑貞大方表態，「為了花蓮的未來發展，願意承擔這份責任，已做好準備來爭取各界與鄉親的認同」。游淑貞特別感謝李乾龍副主席的公開肯定，並表示她從政以來都是一步一腳印，用最踏實的行動以及對選民負責的赤誠之心，做好每一項職務，若能代表國民黨參選縣長，同樣會秉持初心，持續為縣政建設的永續發展添磚加瓦，為民眾謀求最大的福祉。

游淑貞強調，花蓮這兩年歷經數次嚴重的天災，導致觀光與各產業蕭條，因此強化防災體系的韌性，以及復甦產業將會是重中之重的首要目標。而吉安鄉公所在一○八~一一一年獲得內政部「災害防救深耕計畫」花蓮縣績優公所；一○九~一一○年獲得內政部「災害防救深耕第三期計畫」執行後績效評估指標滿分特優；一○○~一一一、一一二年獲得花蓮縣防汛、搶險演習第一名、一一四年花蓮縣政府「災害防救業務訪評」特優一項、優等四項，更積極與鄰近的壽豐鄉與秀林鄉協定防災互助，這都是實打實的成績，因此他有信心為花蓮縣的災防強化工作，再進一步打造讓鄉親免於恐懼的安全環境。

在產業的復甦方面，游淑貞表達出積極整合各領域，做好評估與完整的規劃，逐步健全花蓮海、陸、空的交通，打開影響產業聯外阻礙的構思；以及加速導入AI技術來幫助產業進行轉型與永續發展的前瞻性，足見確實「有備而來」。

現場亦有國民黨的地方大咖私下表示，國民黨若提名游淑貞，勝選機率非常高。首先是他在吉安鄉長任內的各項成績都是有目共睹，能力經得起檢驗。再者，他的個人特質也非常優異，基層出身，從鄉民代表到縣議員、鄉長歷練完整，表現出女性從政的堅韌與對各族群與不同意見的包容性。且沒有政治家族的包袱，可以一心為公，對公益、教育、文化推廣的重視也深植人心。加上他平日廣結善緣，在地方上幾乎沒有負面風評，可以說，跨越藍綠都有口皆碑，是代表藍營競選花蓮縣長最優質也最強的人選。