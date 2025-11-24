國民黨放寬陸配參政 民進黨：難道是想效忠？

韓瑩表示，擔任中華民國公職，中華民國以外的國籍都應放棄，當然包括中國籍。（圖／報系資料庫）

國民黨日前召開記者會，揚言鬆綁中配在台參政權，稱「大陸不是外國」。民進黨發言人韓瑩今(24)日表示，民代就職時依法須宣誓「恪遵憲法、效忠國家」，國民黨卻欲修法使持有中華人民共和國國籍的中配，可在台參政當公職，保障中共國民參政，難道是想效忠中共？

韓瑩表示，《國籍法》禁止雙重國籍者擔任公職，重點在於忠誠。然而國民黨團書記長羅智強竟以「大陸不是外國，保障陸配參政」為由，意圖修法放寬中配參政權，完全是顛倒是非。民代公職代表國家行使公權力，有權力決定國家方向，與一般公民可保留雙重國籍情況大不相同，擔任公職需要更高的標準，以國家、國安層級來衡量。

韓瑩指出，更何況中華人民共和國不只是普通的外國。中共不僅長年對台文攻武嚇、進行統戰滲透，近期甚至以跨國鎮壓方式打壓台灣公民。除此之外，中共還透過訂定各式法律，要求中共公民「支持、配合國家情報工作」、「維護國家統一」。倘若開放中國籍人士擔任我國公職，會不會自願或被迫洩漏我國政府情報？

韓瑩表示，擔任中華民國公職，中華民國以外的國籍都應放棄，當然包括中國籍。但國民黨先意圖修法「中配六改四」，又欲修國籍法《國籍法》為中共國民在台參政開後門，種種作為根本是為中共量身打造的特權，若中國籍人士能在台擔任公職民代，難道是想效忠中共？台灣的未來恐被中共決定。

