國民黨政策會人事出爐 楊永明、蔡明忠任副執行長強化黨團運作





國民黨中央今天（15日）公布新人事布局，宣布聘請前國安會副祕書長楊永明，以及候任不分區立委、前彰化醫師公會理事長蔡明忠，出任政策會副執行長，共同強化黨中央與立法院黨團的政策協調與運作。

此次出任副執行長的楊永明，曾歷任國安會副祕書長、國安會諮詢委員，長期深耕國際與國安事務，現任臺北論壇基金會執行長，並擔任國政基金會董事。他在鄭麗文競選國民黨主席期間一路相挺、隨行輔選，並多次站上第一線替鄭麗文辯護。鄭麗文上任後，楊永明的去向備受關注，曾被視為智庫執行長人選之一，最終該職務由前立委張顯耀出任，而楊則轉任智庫董事並兼任政策會副執行長，此職務屬義務性質。

至於蔡明忠，為國民黨不分區立委名單排名第14位的候任立委，若排名在前的吳宗憲、謝龍介、蘇清泉等人因投入2026年九合一選舉辭去立委職務，蔡明忠將有機會遞補進入立法院，此時被派任為副執行長應有提前熟悉黨團運作之意。

國民黨政策會主要負責法案研審及督導黨團運作，過去由大黨鞭擔任執行長，黨團改制為總召制後，改由黨團總召兼任，目前執行長為傅崐萁，政策會角色也逐漸轉為黨中央與黨團間的重要溝通橋樑。（責任編輯：王晨芝）

