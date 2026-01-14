國民黨文傳會副主委林益諄傳吼人、摔東西還與媒體打架 鄭麗文新媒體團隊能力受質疑

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導

國民黨主席鄭麗文上任後的隨行媒體幕僚團隊竟發生和媒體打架、辦公室摔東西的脫序行為。擔任文傳會副主委的基隆市前議長宋瑋莉兒子林益諄與新媒體團隊，除了傳出工作不上手，還發生林益諄在隨行鄭麗文到高雄時，與電視台攝影因擋鏡頭問題而爆發肢體衝突。

國民黨文傳會副主委林益諄傳出情緒控管不佳問題，且曾與電視攝影記者發生肢體衝突。（圖／林益諄臉書）

據指出，國民黨2025年11月30日的高雄黨慶時，鄭麗文親自南下高雄出席活動，負責拍攝創作短影音的林益諄隨行跟拍，卻因擋到電視台記者的鏡頭而多次遭攝影警告而發生不快

據指出，林益諄認為遭到針對，因此在活動中怒視攝影記者，還上前去「幹拐子」，雙方一度扭打被拉開，甚至驚動立法院長韓國瑜幕僚出面解決糾紛。

除此之外，林益諄也傳出對內有情緒控管不佳問題，經常因工作不順或意見不合而對同仁生氣或口氣不佳，讓文傳會內部因此出現離職或申請調職潮。其中甚至傳出在1月9日時，林益諄因為與王安國兩人在工作上意見不一而生氣，在辦公室內怒吼、拍桌甚至摔東西，連帶對文傳會同仁大聲斥責，一度讓一位女同仁驚恐落淚，此事也傳到黨主席鄭麗文辦公室，讓鄭麗文下令受波及同仁回家休息，未來林益諄也都先在家不必到辦公室。

據了解，林益諄新媒體團隊被傳出不熟悉政治攻防的文宣模式，讓黨內質疑，後續在臉書與IG上創設「麗文真給力」粉絲專頁，但仍被質疑政治攻擊能量不足。包括曾是RAP歌手的新媒體部主任王安國也傳出即將離職；工作情況不順利又爆出有情緒控管、暴力問題的林益諄，將成為鄭麗文必須要解決的黨內問題之一。

國民黨文傳會表示，針對與媒體的衝突，黨中央已明確要求注意工作份際，黨內戰力整合的部分，則強化內部溝通，透過合理的調整與安排，確保團隊運作穩定。





