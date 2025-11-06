國民黨新人事！ 張雅屏掌考紀會、牛煦庭、江怡臻任發言人
國民黨今天（6日）發布新一波人事案：考紀會主委由先前也有意角逐黨主席、但最後宣布退選的張雅屏擔任；發言人則由立委牛煦庭及新北市議員江怡臻擔綱。此外，文傳會副主委由林益諄擔任；文傳會新媒體部主任找來音樂人王安國；組發會青年部主任則為李昶志；國際部主任由董佳瑜內升。
根據了解，林益諄是前基隆市議長宋瑋莉之子，也擔任過議長辦公室主任，近年來把重心轉為經營網路社群及短影音，在國民黨內有「抖音一哥」封號。林益諄不但是鄭麗文競選黨魁時期的重要幕僚，也是黨內的社群小編，負責製作短影音和AI照片。
新媒體部主任王安國則出身音樂製作人，個人資歷還包括饒舌歌手及主持人，黨務人士對他都不太熟悉；青年部主任李昶志過去曾擔任過洪秀柱辦公室發言人，被視為洪系代表；國際部主任則由原本的助理主任董佳瑜內升，具有留學英美的亮人學歷，也曾被台北市黨部前主委黃呂錦茹點名適合角逐2026中山大同區市議員的「美女刺客」。（張柏仲報導）
