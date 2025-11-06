國民黨新人事 柱系班師回朝、郝智囊受矚
國民黨主席鄭麗文於本月一日上任，昨天發布新一波人事案，其中多位在國民黨前主席洪秀柱時期擔任要職，被外界視為柱系人馬「班師回朝」；值得關注的是，新任國際部主任董佳瑜不僅是這次黨主席參選人、台北市前市長郝龍斌的辯論智囊，也因外型亮麗，被黨內視為二○二六年選戰美女刺客。
國民黨昨天公布最新一波人事案，考紀會主委由張雅屏擔任；國民黨發言人由牛煦庭、江怡臻擔任；文傳會副主委由林益諄擔任；文傳會新媒體部主任由王安國擔任；青年部主任由李昶志擔任；國際部主任由董佳瑜擔任。
其中，張雅屏是洪秀柱時期的副秘書長兼組發會主委，李昶志則曾於二○一六年總統大選期間，擔任洪秀柱競選發言人，在洪秀柱遭國民黨撤換後，繼續擔任洪秀柱辦公室發言人。
此外，鄭麗文在一日受訪時已經先證實，發言人職務將由牛煦庭、江怡臻等人出任。新媒體部在創作「萊爾校長」影片團隊退出之後，則確定由音樂製作人王安國出任，之前傳出要掌新媒體部的前基隆市議會議長宋瑋莉兒子林益諄，則是擔任文傳會副主委。
至於新任國際部主任董佳瑜則被視為亮眼人選，董不但是曾與鄭麗文黨主席選戰對手郝龍斌的辯論智囊，更可能於明年在台北市第四選區（中山、大同）角逐議員，也被黨內視為美女刺客。
更多udn報導
值班室縱慾 醫院副院長情纏副主任影片流出
隔夜飯炒飯 他確診「炒飯症候群」鬼門關前急救命
平口小洋裝炸出兇猛上圍 小S大女兒「金髮辣妹風」
台灣1零食登外媒送禮榜單 獲讚「平凡卻不普通」
其他人也在看
賴瑞隆、許智傑、邱議瑩全落馬？謝寒冰曝高雄變數 預言賴清德恐改派他出戰
民進黨立委林岱樺身陷涉貪爭議，仍在高喊冤屈的同時、拋出有意參選高雄市長的規劃，事後林岱樺也表示，若能經過黨內初選的公平競爭，就算民調不如對手也會願賭服輸；媒體人謝寒冰指出，這就是民進黨要小心的一點，畢竟就算林岱樺願賭服輸、她的支持者會怎麼想仍是未知數。另外謝寒冰也分析，總統賴清德仍屬意立委賴瑞隆出線，若後者聲勢拉不起來，可能會直接派總統府秘書長潘孟安出馬。......風傳媒 ・ 1 天前
鄭麗文新人事！國民黨AI女神接國際部主任、饒舌歌手掌新媒體部
國民黨主席鄭麗文當選至今，積極徵詢黨務人事。今再公布新一波黨務主管人事，國際部主任將由主席選舉期間挺鄭對手郝龍斌的「國民黨AI女神」董佳瑜接任，新媒體部主任則由Rapper跨界從政的音樂製作人王安國主掌。太報 ・ 20 小時前
反對「停砍年金」 台大教授公開驚人退休金：年輕人要養更多退休人員，公平嗎？
國民黨推動修法停砍年金，立法院5日先審查《公務人員退休資遣撫卹法》修正草案，今（6）日再審查《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》，儘管民進黨立委反對年金改革中斷，但在藍白立委主導下，最後還是經表決，將修法送出委員會，後續仍需由立法院長韓國瑜召集協商。對此，曾任馬英九政府科技會報執行秘書、現為台大機械工程學系特聘教授的陳炳煇表示，自己雖然再3年就退休，但反對藍白......風傳媒 ・ 7 小時前
中共恐通報國際刑警組織引渡沈伯洋？ 國台辦用8個字回應
中國重慶公安局上週宣布對立委沈伯洋立案調查後，未來中共是否會進一步將「懲獨」名單通報國際刑警組織引發關注。國台辦今日（11/5）表示，「法網恢恢，疏而不漏」，無論「台獨頑固分子」身在何處，大陸都將對其採取一切必要的懲治措施，終身追責。太報 ・ 1 天前
幕後／吳怡農掰了？選對會建議台北、桃園「大咖」出征 苗栗鎖定「她」
民進黨2026選舉對策委員會昨（11/5）拍板確定徵召立委蘇巧慧戰新北。至於台北、桃園人選，據了解，有選對會成員建議，北桃二都選情攸關2026大選整體氣勢，應該有大咖親征，其他成員表示認同，選對會召集人徐國勇當場回應規劃中，「一定會有大咖的人選」。太報 ・ 22 小時前
中國賴氏宗親神似賴清德？館長曬照喊「血緣不會騙人」 真相曝網轟可憐
網紅「館長」陳之漢10月25日飛往北京，展開為期12天的中國之旅。3日他前往拜訪賴氏宗親會說要幫總統賴清德尋根，更在社群平台曬出一張和賴氏宗親會秘書長賴瀚鍾合照，認為對方和總統賴清德神似直呼「血緣是不會騙人的」，卻慘被網友抓包是P圖湧入貼文吐槽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
真美子有夠簡樸！老公大谷翔平每年薪水逼近億！卻還在用「這款」舊手機
體育中心／綜合報導道奇封王遊行在洛杉磯盛大舉辦，其中又以大谷翔平和愛妻真美子的互動最受到關注，在遊行過程中除了被捕捉到夫妻倆「臂咚」的甜蜜依偎場景，真美子也多次拿起手機替老公大谷翔平留下值得紀念的歡慶時刻，就有網友眼尖發現，真美子手上的手機似乎還是幾年前的舊款，也稱讚她實在很簡樸「大谷都可以賺幾個億了吧！真美子還這麼簡樸真的太難得了」FTV Sports ・ 1 天前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
被封為「台大醫科女神」的雄女學霸馮琪淯，2018年以榜首考上台大醫學系，近日傳出她申請台大醫院住院醫師，科別為耳鼻喉科（ENT），引發網友熱議。消息曝光後，不少人感嘆時光飛逝，昔日學霸女神也許將投入醫界。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
王子再發聲！律師聲明：將蒐證提告不實言論「絕不姑息」 已涉誹謗罪
范姜彥豐近日指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線。王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也宣布暫停他所有演藝工作後，王子4日再度發出律師聲明函，指出網路上留言有諸多不實言論、圖片、照片或傳言，以及不實報導等皆涉及誹謗罪，律師團隊已持續蒐證，喊話「絕不姑」。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
遭藍粉專點名攻擊 黃敬平：願退黨換團結
[NOWnews今日新聞]挺藍粉專「政客爽」日前點名國民黨桃園市議員黃敬平，在大罷免期間上綠營政論節目，一起訕笑國民黨桃園市議員凌濤，黃敬平回應，選後應團結，不過風波未平息。黃敬平今（4）在臉書再嗆，...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 3 天前
網紅稱手握「粿粿、王子猛料」炸裂大瓜公開了！網傻：我看了什麼
娛樂中心／綜合報導范姜彥豐與妻子粿粿的婚變風波持續延燒，IG網紅「玉米泉哥」今（5日）晚間照預告在10點5分拋出「粿粿相關爆料」。他事前甚至罕見貼出不自殺聲明，引發網友狂刷關注。稍早「玉米泉哥」曝光爆料內容，卻讓不少人看傻直呼「我到底看了什麼」。民視 ・ 1 天前
吳音寧選彰化縣長神布局？ 游盈隆評林岱樺哭倒萬里長城
行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧與台肥董事長寶座擦身而過，台灣民意基金會董事信傳媒 ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 1 天前
閃兵男星供出首腦！王傳一「沒人接洽」乖乖入伍 醫師父看穿逃不掉
藝人閃兵案持續延燒，繼第3波拘提陳柏霖、修杰楷、棒棒堂廖允杰（小杰）、Energy坤達、書偉後，Energy前成員唐振剛、薛仕凌、阿達（昌璟翔）也陸續到案自首。曾為男團「可米小子」成員的王傳一，今（6）日與朱德剛出席相聲脫口秀《壹加一剛好比三小》售票記者會，透露自己2008年拍攝完戲劇《痞子英雄》後，便收到兵單馬上入伍。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
網質疑謝侑芯不配稱「護理女神」！網紅好友揭「真實內幕」轟：很可悲
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導有「護理女神」之稱的31歲台灣網紅謝侑芯日前在馬來西亞猝逝，知名歌手黃明志也被爆出涉案，近日大馬警方更將案件轉往謀殺...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
王子遭嗆「沒讀書」！陳沂揭道歉聲明3重點 提醒發文前先給她看：不然人家覺得藝人智商低
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導藝人范姜彥豐日前在社群上控訴，妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，掀起軒然不波，隨後王子也緊急發布聲明道歉，不過對於他邏輯...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
小豬黃沐妍曬婚戒甜喊「我們結婚了」感性告白：要永遠走下去
黃沐妍在貼文中寫下：「10月中，我和我老公結婚了。一直到現在，我都還覺得自己很幸運，能遇見、也能嫁給一個極度包容我的男人。」她坦言，兩人並非童話故事般的甜蜜伴侶，「我們比較像朋友，常常鬥嘴、小吵架、彼此拉扯，經過一年，才慢慢摸索出相處的節奏。」黃沐妍也透露...CTWANT ・ 1 天前