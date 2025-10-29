國民黨新人事「老藍男」集結？游盈隆評鄭麗文4副主席：陣容不強、全是代理人

前立委鄭麗文將於11月1日接任國民黨主席，日前公布二波黨務人事安排，由李乾龍、季麟連、張榮恭與蕭旭岑出任副主席，外界認為，此舉顯示她有意強化兩岸交流布局。不過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，這四人都不是實力派政治人物，較像是「代理人」角色，這不禁讓他質疑，「國民黨有必要設立副主席嗎？設立副主席有絕對功能嗎？」

游盈隆在《風傳媒》節目《下班瀚你聊》指出，從鄭麗文的副主席名單來看，他對這個陣容感到意外，四人雖各有其所長，但都非實力派政治人物，且代理人色彩濃厚。

游盈隆說明，李乾龍是國民黨內本土派的代理人，與現任主席朱立倫關係深厚；蕭旭岑則代表前總統馬英九，有事情就請蕭跟馬方面反應、請示；張榮恭是連戰的人馬，並具兩岸事務專長；季麟連則代表黃復興黨部。

游盈隆指出，這四人都不是實力派政治人物，但是有它的功能性，就是它是一個代理人的角色，若有問題可以請這四個人傳達，「但這樣的陣容我不覺得很強，這讓我不禁想一個問題，國民黨有必要設立副主席嗎？設立副主席有絕對功能嗎？」

游盈隆提到，國民黨自兩蔣時代以來並沒有副主席一職，李登輝執政時期也未設置。如今為何又要恢復這個職位？他認為，國民黨這個百年老黨在失去政權後，沒那麼多位置，所以要創造幾個位置，滿足這方面黨內參與的需求，但又是虛的、空的，不是真正有什麼功能。

